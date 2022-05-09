Елизавета II впервые встретится с дочерью Меган Маркл и принца Гарри

Ребенок родился уже в США.

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Дочь герцогов Сассекских Лилибет Диана впервые встретится с прабабушкой – королевой Великобритании Елизаветой Второй. Об этом пишет Insider.

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Как известно, принц Гарри с супругой Меган Маркл и их детьми посетят Великобританию в рамках празднования 70-летия правления королевы Елизаветы. И хотя внук монарха с супругой не выйдут на балкон Букингемского дворца, они станут участниками других разнообразных мероприятий в честь празднования.

Во время Платинового юбилея восхождение на престол королева Великобритании впервые познакомится со своей правнучкой, которая в прошлом году родилась в США. Лилибет Диана даже получила первую часть своего имени в честь монаршей прабабушки (Лилибет королеву Елизавету называли в детстве только самые родные люди).

[ + – ] Принц Гарри с женой Меган Маркл и детьми Фото: Archewell Foundation

Первая и пока единственная дочь герцогов Сассекских даже отпразднует свой первый день рождения 4 июня 2022 в Лондоне. На этот день также запланированы мероприятия, посвященные празднованию Платинового юбилея королевы Елизаветы.

В 2020 году принц Гарри и его супруга Меган Маркл сложили королевские обязанности и переехали в США вместе со своим сыном Арчи. Там они пробуют себя в разных ролях – Меган Маркл написала детскую книгу, озвучила мультфильм и занимается разнообразной просветительной работой вместе с мужем. В 2021 году у королевской четы родилась дочь Лилибет Диана, и с тех пор она не выезжала за пределы Америки.

Напомним, в 2022 году Меган Маркл и принц Гарри впервые посетили Европу вместе после своего переезда в США. Их визит состоялся в рамках проведения в Нидерландах "Игорь непокоренных". Известно, что во время путешествия герцогские супруги встретились с королевой Елизаветой.

Также Фокус писал о дне рождения сына Меган Маркл и принца Гарри. Принцу Арчи накануне исполнилось три года.