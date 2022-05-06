Принцу Арчи 3 года. Показываем редкие фото правнука Елизаветы II

У Арчи Сассекского день рождения — 6 мая ему исполнилось три года. Фокус собрал фотографии, которые показывают, как прошел год у первенца принца Гарри и Меган Маркл и что известно о малыше.

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Принца Арчи, как и его двоюродного брата принца Луи, редко увидишь на публике. Знаменитые родители держат малыша подальше от камер папарацци и почти не публикуют фотографии своего первенца. Последняя полноценная фотосессия принца Арчи, которую видели поклонники Меган Маркл и принца Гарри, была в первый год его рождения. Поэтому когда в публичном пространстве появляются редкие снимки правнука Елизаветы II, это становится сенсацией.

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Так в прошлом году в день рождения наследника принц Гарри и Меган Маркл опубликовали черно-белый снимок мальчика, сфотографированного со спины. Фото сделано на заднем дворе роскошного поместья в Санта-Барбаре, штат Калифорния. В руках у принца Арчи охапка воздушных шариков — подарок родителей. Одет малыш в джинсы, свитшот и кроссовки.

[ + – ] Второй день рождения принца Арчи Фото: Archie Harrison Mountbatten-Windsor/Facebook

В мае 2021 года принц Гарри принял участие в съемках документальной передачи "Я, которого ты не видишь", где искренне рассказал о своих психологических травмах, чем сильно опечалил королевских поклонников. Но радостью для фанатов стало то, что в документальном фильме показали несколько свежих кадров малыша Арчи. Как пишет Мarieclaire, на видео можно было разглядеть рыжие волосы мальчика, а также темные глаза и овал лица, отдаленно напоминающий внешность Меган.

[ + – ] Скриншот Мarieclaire Фото: Скрин видео

В ноябре прошлого года Меган Маркл неожиданно появилась на шоу Эллен ДеДженерес, где показала архивный снимок 2-летнего Арчи, на котором малыш любуется цыплятами, держа в руках корзину для яиц. Фото сделали на Хэллоуин. По словам Меган Маркл, Арчи, одетый в джинсы, резиновые сапоги и лонгслив вполне доволен своим нарядом в канун Дня всех святых, несмотря на то, что родители подготовили ему костюм динозавра, в котором он пробыл не дольше пяти минут.

На фото не видно лица наследника, поэтому все, что сумели разглядеть фанаты королевской семьи это то, что у Арчи такие же рыжие волосы, как у его отца, принца Гарри. На тот момент малыш уже стал старшим братом — летом 2021 года у герцогов Сассекских родилась дочка Лилибет. И Меган Маркл призналась Эллен, что ее сыну нравится его новая роль в семье.

Под конец 2021 года герцог и герцогиня Сассекские отважились показать фанатам двоих детей. На рождественском снимке поклонники Меган Маркл и принца Гарри, наконец, узнали, как выглядит 11-я правнучка Елизаветы II, родившаяся в июне 2021-го, и окончательно убедились, что старший брат Лилибет — очаровательный рыжеволосый мальчуган.

Напомним, принц Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор родился 6 мая 2019 года. Он восьмой правнук королевы Великобритании и первенец принца Гарри и его жены Меган Маркл, герцога и герцогини Сассекских.

По традиции королевская семья поздравила малыша с праздником, опубликовав несколько снимков в официальных блогах. В аккаунтах Кейт Миддлтон и принца Уильяма, принца Чарльза и герцогини Камиллы, а также королевы Елизаветы II с разницей в несколько минут появились фотографии Арчи, сделанные вскоре после его рождения и на крестины.

[ + – ] Поздравление в официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских Фото: Скриншот

[ + – ] Поздравление принца Арчи от королевской семьи

Как писал ранее Фокус, принц Гарри регулярно посещает психолога в США, чтобы справиться с психологической травмой из-за ранней потери матери.