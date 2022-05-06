Принцу Арчі 3 роки. Показуємо рідкісні фото правнука Єлизавети ІІ

В Арчі Сассекського день народження — 6 травня йому виповнилося три роки. Фокус зібрав фото, які показують, як минув рік у первістка принца Гаррі та Меган Маркл і що відомо про малюка.

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Принца Арчі, як і його двоюрідного брата, принца Луї, рідко побачиш на публіці. Знамениті батьки тримають малюка подалі від камер папараці та майже не публікують фото свого первістка. Остання повноцінна фотосесія принца Арчі, яку бачили шанувальники Меган Маркл і принца Гаррі, була в перший рік його народження. Тож коли в громадському просторі з'являються рідкісні знімки правнука Єлизавети II, це стає сенсацією.

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Так минулого року в день народження спадкоємця принц Гаррі та Меган Маркл опублікували чорно-білий знімок хлопчика, сфотографованого зі спини. Фото зроблено на задньому дворі розкішного маєтку в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія. У руках у принца Арчі оберемок повітряних кульок — подарунок батьків. Одягнений малюк у джинси, світшот і кросівки.

[ + – ] Другий день народження принца Арчі Фото: Archie Harrison Mountbatten-Windsor/Facebook

У травні 2021 року принц Гаррі взяв участь у зйомках документальної передачі "Я, якого ти не бачиш", де щиро розповів про свої психологічні травми, чим дуже засмутив королівських шанувальників. Але радістю для фанатів стало те, що в документальному фільмі показали кілька нових кадрів малюка Арчі. Як пише Мarieclaire, на відео можна було розглянути руде волосся хлопчика, а також темні очі й овал обличчя, що віддалено нагадує зовнішність Меган.

[ + – ] Скріншот Мarieclaire Фото: Скрін відео

У листопаді минулого року Меган Маркл несподівано з'явилася на шоу Еллен ДеДженерес, де показала архівний знімок 2-річного Арчі, на якому малюк милується курчатами, тримаючи в руках кошик для яєць. Фото зробили на Гелловін. За словами Меган Маркл, Арчі, одягнений у джинси, гумові чоботи та лонгслів цілком задоволений своїм нарядом напередодні Дня всіх святих, незважаючи на те, що батьки підготували йому костюм динозавра, в якому він пробув не більше п'яти хвилин.

На фото не видно обличчя спадкоємця, тому все, що зуміли розглянути фанати королівської родини, це те, що в Арчі таке ж руде волосся, як у його батька, принца Гаррі. На той момент малюк уже став старшим братом — влітку 2021 у герцогів Сассекських народилася донька Лілібет. І Меган Маркл зізналася Еллен, що її синові подобається його нова роль у сім'ї.

Під кінець 2021 року герцог і герцогиня Сассекські наважилися показати фанатам двох дітей. На різдвяному знімку шанувальники Меган Маркл і принца Гаррі нарешті дізналися, як виглядає 11-а правнучка Єлизавети II, яка народилася в червні 2021-го, й остаточно переконалися, що старший брат Лілібет — чарівний рудоволосий хлопчик.

Нагадаємо, принц Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор народився 6 травня 2019 року. Він восьмий правнук королеви Великобританії і первісток принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, герцога та герцогині Сассекських.

За традицією, королівська родина привітала малюка зі святом, опублікувавши кілька знімків в офіційних блогах. В акаунтах Кейт Міддлтон і принца Вільяма, принца Чарльза та герцогині Камілли, а також королеви Єлизавети II з різницею у кілька хвилин з'явилися фото Арчі, зроблені незабаром після його народження та на хрестини.

[ + – ] Привітання в офіційному обліковому записі герцога та герцогині Кембриджських Фото: Скриншот

[ + – ] Привітання принца Арчі від королівської родини

Як писав раніше Фокус, принц Гаррі регулярно відвідує психолога в США, щоб впоратися з психологічною травмою через ранню втрату матері.