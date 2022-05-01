Принц Гаррі ходить до психолога заради Меган Маркл

Однією з внутрішніх травм герцога є рання втрата матері.

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Принц Гаррі, онук королеви Великобританії, регулярно відвідує психолога у США. Про це пише Hello Magazine.

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За час терапії у Каліфорнії герцог Сассекський помітив кардинальну різницю у британському та американському підходах до цього питання. Про це він зазначив у розмові зі співвласником LinkedIn Рідом Хоффманом.

"Ріде, ти абсолютно маєш рацію щодо культурних відмінностей, вони величезні, — зазначив Гаррі, — Тут, у Каліфорнії ви кажете, наприклад: "Я попрошу свого психотерапевта зателефонувати вашому". Водночас у Великій Британії це звучить так: "Який психотерапевт? Чий психотерапевт? Я не маю психотерапевта. Я ніколи не розмовляв із психотерапевтом. Я, мабуть, був дуже близький до повного зриву безліч разів, коли всіляке горе, всіляка брехня, помилки та інше обрушувалося на мене з усіх боків".

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл переїхали до США на початку 2020 року. Уже там у них народилася друга дитина Лілібет Діана Фото: trump1

Герцог пояснює свої психологічні проблеми ранньою втратою матері, адже принцеса Діана загинула в автокатастрофі, коли Гаррі було лише 12 років.

За словами принца, він "пригнічував емоції останні 20 років", і лише до 28 років за порадою старшого брата, принца Вільяма, наважився звернутися за професійною допомогою.

Дружина герцога Меган Маркл підтримує його бажання бути ментально здоровим та не переносити свої внутрішні травми у суспільство та родину. Саме завдяки їй принц Гаррі продовжує ходити на терапії. Він був упевнений, що якщо не "вилікується і не виправиться, то втратить цю жінку".

Нагадаємо, чим пожертвував принц Гаррі, коли вони з Меган Маркл у 2020 році склали королівські обов'язки та переїхали до США.

Також Фокус писав про ставлення принца Гаррі до свого батька, принца Чарльза.