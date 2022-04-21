Принц Гаррі розповів про своє ставлення до принца Чарльза

Це перше відверте інтерв'ю герцога після "мегзіту".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Принц Гаррі розповів в інтерв'ю Today про своє ставлення до батька, принца Чарльза. Про це пише ABC.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Герцог Сассекський, який рідко ділиться подробицями особистого життя, відверто розповів про те, чи сумує за батьком та родиною.

"Наразі я зосереджений на цих хлопцях (спортсменах, які беруть участь у "Іграх нескорених" — Прим. ред.) та їхніх сім'ях. Я віддаю їм усе, що можу. Я хочу переконатися, що вони матимуть досвід, який залишиться з ними на все життя. Моя увага наразі зосереджена тут. І коли я йду звідси, я фокусуюсь на своїй сім'ї, за якою дуже сумую", — зізнався син принца Чарльза.

[ + – ] Принц Гаррі зізнався, що сумує за своєю родиною Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Зокрема принц Гаррі відкрив завісу над питанням про те, чи відвідають вони з Меган Маркл Платиновий ювілей королеви Єлизавети, на який були запрошені. За словами герцога, він сумнівається в безпечності їхнього з дружиною перебування у Великобританії, оскільки їм відмовили в королівській охороні після переїзду до США та складання королівських обов'язків.

Проте онук королеви Єлизавети робитиме все можливе, аби якнайшвидше познайомити свою доньку Лілібет Діану з прабабусею. Оскільки дівчинка народилася вже у Каліфорнії після переїзду батьків з Великобританії, вона не бачилася з більшістю членів королівської родини.

Зазначимо, що це перше відверте інтерв'ю герцога після "мегзіту".

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл відвідали разом Європу. Це сталося в межах проведення "Ігор нескорених" у Нідерландах. Проте герцогиня Сассекська екстрено покинула Гаагу та повернулася до США без чоловіка.

Також Фокус писав про таємну зустріч принца Гаррі та Меган Маркл з королевою Єлизаветою у Віндзорі.