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Принц Гаррі розповів про своє ставлення до принца Чарльза

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Принц Гаррі, Принц Гаррі про принца Чарльза, Принц Гаррі і Меган Маркл у Європі, Принц Гаррі і Меган Маркл у Нідерландах
Принц Гаррі

Це перше відверте інтерв'ю герцога після "мегзіту".

Принц Гаррі розповів в інтерв'ю Today про своє ставлення до батька, принца Чарльза. Про це пише ABC.

Герцог Сассекський, який рідко ділиться подробицями особистого життя, відверто розповів про те, чи сумує за батьком та родиною.

"Наразі я зосереджений на цих хлопцях (спортсменах, які беруть участь у "Іграх нескорених" — Прим. ред.) та їхніх сім'ях. Я віддаю їм усе, що можу. Я хочу переконатися, що вони матимуть досвід, який залишиться з ними на все життя. Моя увага наразі зосереджена тут. І коли я йду звідси, я фокусуюсь на своїй сім'ї, за якою дуже сумую", — зізнався син принца Чарльза.

Принц Гаррі зізнався, що сумує за своєю родиною
Принц Гаррі зізнався, що сумує за своєю родиною
Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Зокрема принц Гаррі відкрив завісу над питанням про те, чи відвідають вони з Меган Маркл Платиновий ювілей королеви Єлизавети, на який були запрошені. За словами герцога, він сумнівається в безпечності їхнього з дружиною перебування у Великобританії, оскільки їм відмовили в королівській охороні після переїзду до США та складання королівських обов'язків.

Проте онук королеви Єлизавети робитиме все можливе, аби якнайшвидше познайомити свою доньку Лілібет Діану з прабабусею. Оскільки дівчинка народилася вже у Каліфорнії після переїзду батьків з Великобританії, вона не бачилася з більшістю членів королівської родини.

Зазначимо, що це перше відверте інтерв'ю герцога після "мегзіту".

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл відвідали разом Європу. Це сталося в межах проведення "Ігор нескорених" у Нідерландах. Проте герцогиня Сассекська екстрено покинула Гаагу та повернулася до США без чоловіка.

Також Фокус писав про таємну зустріч принца Гаррі та Меган Маркл з королевою Єлизаветою у Віндзорі.