Меган Маркл екстрено повернулася до США без принца Гаррі

Герцогиня Сассекська без попередження покинула Європу.

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Дружина принца Гаррі Меган Маркл екстрено покинула Нідерланди та повернулася до США без чоловіка. Про це пише Daily Mail.

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Попри те, що до офіційного завершення "Ігор нескорених" залишилися лічені дні, герцогиня Сассекська повернулася до Каліфорнії без принца Гаррі.

Причиною такого різкого вчинку, як повідомляється, стало те, що Меган скучила за дітьми і була змушена швидко повернутися до них у США. Адже меншій доньці герцогів Сассекських немає навіть року.

[ + – ] У 2020 році герцоги Сассекські склали із себе королівські обов'язки та переїхали до США Фото: royal.uk

Зазначимо, що на початку 2020 року принц Гаррі та колишня акторка Меган Маркл, з якою вони одружилися у 2018 році, склали із себе королівські обов'язки та переїхали до США разом із сином Арчі. У червні 2021 року Меган народила другу дитину — доньку Лілібет Діану, яку назвали в честь мами та бабусі герцога Сассекського.

[ + – ] У червні 2021 Меган Маркл народила у США доньку Лілібет Діану Фото: Twitter Misan Harriman

Після переїзду з Великобританії та народження другої дитини принц Гаррі повністю кинув палити та вживати кофеїн, а наразі дотримується регулярних тренувань, ранньої медитації та почав вживати зелений сік, оскільки Каліфорнія — район оздоровчої культури та здорового способу життя.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл вперше разом зустрілися з королевою Єлизаветою після виїзду у 2020 році до США та скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі. Втім, з онукою Лілібет Діаною головні члени королівської родини Великобританії досі не познайомилися.

Також Фокус писав про те, що під час "Ігор нескорених" у Нідерландах королівський онук та його дружина особисто зустрілися з командою з України.