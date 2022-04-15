Принц Гаррі та Меган Маркл особисто зустрінуться з командою з України на "Іграх нескорених"

Зустріч герцогів Сасекських та українських спортсменів буде знята на відео командою стрімінгового сервісу Netflix. На змагання представники України прилетіли без чотирьох членів збірної, які загинули на війні з Росією.

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Герцоги Сассекські у супроводі знімальної групи Netflix проведуть приватну зустріч з українською командою, яка братиме участь в "Іграх нескорених" у Нідерландах із 16 по 22 квітня, повідомляє Daily Mail.

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Netflix супроводжує принца Гаррі та Меган Маркл протягом усієї поїздки в межах угоди пари на $100 млн із медіагігантом, який знімає документальний фільм про ігри в паралімпійському стилі для ветеранів збройних сил.

Зустріч з українцями пройде за зачиненими дверима, але буде зафіксована на камерах. Цілком імовірно, що високопоставлені гості розмовлятимуть з ветеранами про ситуацію в Україні, де зараз триває повномасштабна війна проти російської агресії. Крім того, команда втратила чотирьох своїх учасників, які загинули у цій війні. Так, Сергія Сміліна було вбито під час виконання службових обов'язків 18 березня, ексучасники Ігор Володимир Мотельчук і Дмитро Олійник загинули внаслідок ракетного обстрілу 29 березня, а колишній випробувач Сергій Караджван втратив життя в бою 13 березня.

Очікується, що зустріч королівського подружжя та збірної України стане одним із найемоційніших моментів тижневих ігор, у яких візьмуть участь спортсмени з 20 країн.

Уже в четвер, 15 квітня, в Гаазі було помічено групи безпеки із собаками-шукачами та поліцейськими, хоча церемонія відкриття з присутністю принца Гаррі, засновника "Ігор нескорених", відбудеться в суботу, 16 квітня.

Гаррі та Меган, яким влада Нідерландів привласнила так званий статус VVIP (very, very important person), також будуть зняті на відео, де учасники змагань та їхні сім'ї вшановують їх протягом усієї поїздки.

Проте критики звинуватили пару в тому, що вони наживаються на іграх, дозволяючи камерам Netflix бути присутніми на приватних зустрічах. Королівські експерти вважають, що статус VVIP, наданий парі, дозволить Netflix зобразити подружжя, яке різко критикують за те, що вони не відвідали службу пам'яті герцога Единбурзького, в особливо сприятливому світлі.

"Це виглядатиме так, ніби вони все ще члени королівської родини, коли вони є приватними особами. Це буде вся мета, щоб показати людям, що вони, як і раніше, вважаються дуже важливими людьми. Безсумнівно, це буде вигідно використовувати статус "VVIP", привласнений ним голландською владою", — обурюється журналіст Talk Radio Чарльз Рей.

Нагадаємо, дорогою до Нідерландів герцоги Сассекські заїхали у Віндзорський замок, де зустрілися з королевою Єлизаветою II. Візит пройшов у режимі підвищеної таємності.