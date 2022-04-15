Принц Гарри и Меган Маркл лично встретятся с командой из Украины на "Играх непокоренных"

Встреча герцогов Сассекских и украинских спортсменов будет снята на видео командой стримингового сервиса Netflix. На соревнования представители Украины прилетели без четырех членов сборной, погибших на войне с Россией.

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Герцоги Сассекские в сопровождении съемочной группы Netflix проведут частную встречу с украинской командой, которая будет участвовать в "Играх непокоренных" в Нидерландах с 16 по 22 апреля, сообщает Daily Mail.

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Netflix сопровождает принца Гарри и Меган Маркл на протяжении всей поездки в рамках сделки пары на $100 млн с медиагигантом, который снимает документальный фильм об играх в паралимпийском стиле для ветеранов вооруженных сил.

Встреча с украинцами пройдет за закрытой дверью, но будет зафиксирована на камеры. Вполне вероятно, что высокопоставленные гости будут говорить с ветеранами о ситуации в Украине, где сейчас продолжается полномасштабная война против российской агрессии. Кроме того, команда потеряла четырех своих участников, погибших в этой войне. Так, Сергей Смилин был убит при исполнении служебных обязанностей 18 марта, экс-участники Игр Владимир Мотельчук и Дмитрий Олейник погибли в результате ракетных обстрелов 29 марта, а бывший испытатель Сергей Караджван потерял жизнь в бою 13 марта.

Ожидается, что встреча королевской четы и сборной Украины станет одним из самых эмоциональных моментов недельных игр, в которых примут участие спортсмены из 20 стран.

Уже в четверг, 15 апреля, в Гааге были замечены группы безопасности с собаками-ищейками и полицейскими, хотя церемония открытия с присутствием принца Гарри, основателя "Игр непокоренных", состоится в субботу, 16 апреля.

Гарри и Меган, которым власти Нидерландов присвоили так называемый статус VVIP (very, very important person)), также будут засняты на видео, где участники соревнований и их семьи чествуют их на протяжении всей поездки.

Однако критики обвинили пару в том, что они наживаются на играх, позволяя камерам Netflix присутствовать на частных встречах. Королевские эксперты считают, что статус VVIP, предоставленный паре, позволит Netflix изобразить супругов, которых резко критикуют за то, что они не посетили службу памяти герцога Эдинбургского, в особенно благоприятном свете.

"Это будет выглядеть так, как будто они все еще члены королевской семьи, когда они являются частными лицами. Это будет вся цель, чтобы показать людям, что они по-прежнему считаются очень важными людьми. Несомненно, это будет выгодно использовать статус "VVIP", присвоенный им голландскими властями", – негодует журналист Talk Radio Чарльз Рэй.

Напомним, по дороге в Нидерланды герцоги Сассекские заехали в Виндзорский замок, где встретились с королевой Елизаветой II. Визит прошел в режиме повышенной секретности.