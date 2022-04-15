Принц Гарри и Меган Маркл тайно встретились с королевой в Виндзоре

Несмотря на то, что встреча не была анонсирована, представитель герцогов Сассекских подтвердил их встречу с Елизаветой II.

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Герцоги Сассекские тайно встретились с королевой Елизаветой II, принцем Чарльзом и его женой Камиллой в Виндзорском замке по пути в Нидерланды, куда пара направляется на "Игры непокоренных", сообщает Daily Mail.

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По информации журналистов, визит прошел в режиме строгой секретности. Позже представитель герцога и герцогини Сассекских подтвердил, что они были в Виндзоре, чтобы увидеться с королевой.

Меган Маркл впервые за последних два года появилась в Великобритании после так называемого "Мегзита", когда она и Гарри сложили с себя обязанности членов королевской семьи, а также дали скандальное интервью Опре Уинфри, обвинив неназванного высокопоставленного члена королевской семи в расизме.

Гарри также обижался на отца, что тот якобы не поддержал его финансово, а в детстве не оказывал ему психологической помощи после смерти его матери.

Гарри не видел свою бабушку со дня похорон деда, принца Филиппа, в апреле прошлого года, когда он ненадолго прилетел из США. Во время открытия памятника принцессе Диане в июле того же года герцог Сассекский посетил Великобританию, однако с королевой он не встречался.

С тех пор был скандальный иск в Высокий суд против Министерства внутренних дел, в котором принц Гарри требовал предоставить ему и его семье охрану во время пребывания в Великобритании, что стало прецедентом для королевской семьи, поскольку ранее никогда ничего подобного не происходило. В итоге он так и не приехал на поминальную службу по герцогу Эдинбургскому.

Что касается Меган, то последний раз она появлялась с королевой на публике на службе в честь Дня Содружества 8 марта 2020 года. После этого она неоднократно говорила, что регулярно разговаривает с ней по телефону и по видеосвязи.

Каким образом пара добралась до Великобритании – на частном самолете или прилетели коммерческим рейсом – неизвестно, но об их присутствии говорят жители Виндзорского поместья, которые видели их по дороге в замок.

Скорее всего, супруги остановились в Frogmore Cottage, доме, где жили после свадьбы, и который затем передали принцессе Евгении и ее семье. Детей, Лилибет и Арчи, с ними не было.

Пара, как известно, покинула Виндзор в среду днем ​​и сейчас, скорее всего, находится в Нидерландах. Ранее сообщалось, что король и королева этой страны не в восторге от визита герцогов.

Напомним, Гарри собрался выпустить мемуары, будущая публикация которых уже вызвала тревогу в Букингемском дворце. Не исключено, что книга была одной из тем разговора принца Гарри с отцом, который категорически против ее публикации.