Меган Маркл и принц Гарри впервые вместе покинут США вместе после переезда

Пара отправится в Гаагу, где на выходных стартуют "Игры непокоренных".

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Принц Гарри и Меган Маркл, пропустившие поминальную службу принца Филиппа из-за опасений по поводу безопасности, вместе отправятся на "Игры непокоренных" в Нидерланды, сообщает Daily Mail.

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Это будет первая совместная заграничная поездка супругов после их переезда в США в 2021 году. Ранее принц Гарри прилетал в Великобританию на похороны деда, герцога Эдинбургского, а также на открытие памятника матери, принцессе Дианы, в день ее 60-летия. Ни в одной из этих поездок супруга его не сопровождала, сославшись на беременность и предостережения врачей.

Герцог и герцогиня Сассекские пересекут Атлантику и направятся в Гаагу. Представитель пары подтвердил эту информацию. По его словам, Меган будет рядом с мужем на момент начала Игр, которые пройдут с 16 по 22 апреля.

"Игры непокоренных" (Invictus Games) – международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, были основаны герцогом Сассекским в 2014 году. В них участвуют военнослужащие с ранениями, увечьями, а также ветераны со всего мира. Ранее участники сборной Великобритании заявили, что хотели бы видеть Меган и детей пары, двухлетнего Арчи и 9-месячную Лилибет, на Играх.

Несмотря на то, что королевские инсайдеры раскритиковали этот шаг после судебного разбирательства Гарри по поводу безопасности его семьи, к паре на шестидневном мероприятии присоединится съемочная группа Netflix.

Ожидается, что Гарри и Меган прибудут в Нидерланды 15 апреля.

Отметим, что в апреле прошлого года компания Archewell Productions Гарри и Меган впервые анонсировала серию документальных фильмов Heart of Invictus Netflix. Проект представляет собой "многоэпизодную постановку, в которой рассказывается о группе выдающихся участников Invictus Games со всего мира – членов военного сообщества, которые пережили серьезные травмы или болезни – на пути к Invictus Games.

Полиция и службы безопасности Нидерландов отказались сообщить, получит ли принц Гарри королевскую защиту в стране, хотя это вполне вероятно, потому что одним из партнеров мероприятия является государственное Министерство обороны, которое также отвечает за безопасность страны и борьбу с терроризмом.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл были в числе предполагаемых гостей на свадьбе Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц. Однако позже выяснилось, что жених и невеста пригласили на торжество принца Уильяма и Кейт Миддлтон, однако те не прилетели.