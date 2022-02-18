От угроз к действиям. Принц Гарри подал в суд на МВД Великобритании

Герцог Сассекский намерен добиться, чтобы ему предоставили охрану из числа британских полицейских во время его приезда с семьей на Платиновый юбилей королевы. По его словам, он готов оплачивать работу правоохранителей из своих средств.

Принц Гарри начинает судебную тяжбу в Высоком суде Лондона против Министерства внутренних дел Великобритании после того, как ведомство отказало ему в праве оплатить охрану из числа полиции во время его предполагаемого визита в Великобританию на празднование Платинового юбилея королевы, сообщает Daily Mail.

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Первое заседание назначено на сегодня, 18 февраля.

Адвокат герцога Сассекского утверждает, что его клиент хочет привезти жену и детей на родину, однако "не может вернуться домой", потому что это слишком опасно. При этом он готов сам платить за охрану.

"Как широко известно, другие лица, уволившиеся с государственной службы и подвергающиеся неотъемлемому риску угрозы, получают защиту полиции бесплатно для них. Великобритания всегда будет домом принца Гарри и страной, в которой он хочет, чтобы его жена и дети были в безопасности. С отсутствием защиты со стороны полиции возникает слишком большой личный риск… Принц Гарри унаследовал угрозу безопасности при рождении, на всю жизнь. Он остается шестым в очереди на престол, дважды отбывал боевую службу в Афганистане, а в последние годы его семья подвергалась хорошо задокументированным неонацистским и экстремистским угрозам", – заявил адвокат герцога.

После того, как принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя обязанности членов королевской семьи и уехали в США в начале 2020 года, Великобритания лишила их полицейской защиты, финансируемой за счет налогоплательщиков.

Его заявка на пересмотр решения Министерства внутренних дел была подана в сентябре. Ожидается, что на предварительном слушании в Высоком суде Лондона будет рассмотрено, какие части судебных документов могут быть обнародованы, а какие должны оставаться в тайне.

Ранее Гарри уже жаловался на то, что подвергся риску, приезжая домой. Так, в прошлом году принц ненадолго вернулся из Лос-Анджелеса на открытие статуи Дианы 1 июля, на котором его брат, принц Уильям, не хотел его видеть, а за день до этого встретился с больными детьми на вечеринке в саду WellChild в Кью-Гарденс. Известно, что машину герцога преследовали фотографы, когда он уезжал.

Обеспечение безопасности Гарри и Меган было одним из ключевых вопросов, когда пара отказалась исполнять королевские обязанности в начале 2020 года. Через некоторое время они сообщили, что ввели "финансируемые из частных источников меры безопасности" для своего переезда в США после того, как тогдашний президент Дональд Трамп заявил, что его страна не будет платить за их защиту.

Позже Гарри заявил, что решение британского правительства лишить его семью защиты "было неправильным". Он утверждает, что его частная команда охраны в США не имеет юрисдикции за границей или доступа к британской разведке, которая необходима для обеспечения безопасности его и его близких.

По информации СМИ, королева уведомлена о судебной тяжбе, ставшей первой в истории монархии, когда член королевской семьи судится с правительством.

Этот суд станет очередным ударом для Елизаветы II. Совсем недавно ее сын, принц Эндрю, пошел на мировую с Викторией Джуффре, подавшей на него в суд за изнасилование в США. Он согласился выплатить ей $16 млн, причем большую часть из этих денег даст его мать.

Кроме того, неприятности обрушились и на принца Чарльза, частный фонд которого заподозрили в махинациях.