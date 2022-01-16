Принц Гарри через суд потребует у правительства Великобритании вернуть ему охрану

Герцог Сассекский дал понять, что готов оплатить услуги по обеспечению безопасности на территории Великобритании.

Принц Гарри, который в 2020 году вместе с женой Меган Маркл сложил с себя обязанности члена королевской семьи и переехал в США, подает иск против правительства Великобритании с требованием получить такую ​​же защиту полиции, которой он пользовался до Мэгзита, пишет Mail on Sunday.

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Принцу не понравилось, что его лишили государственной охраны, и утверждает, что для его семьи "небезопасно" возвращаться в Великобританию без нее. Он хочет привезти из США своего сына Арчи и маленькую дочь Лилибет, но его семья "не может вернуться в свой дом", потому что это – "слишком опасно", заявил их представитель.

По информации издания, адвокаты герцога Сассекского написали в министерство внутренних дел письмо о "протоколе предварительного действия", в котором указывалось, что они будут добиваться судебного пересмотра, если принцу Гарри, его жене и детям не будет обеспечена постоянная охрана, когда они решат прилететь в Великобританию. Юристы дали понять, что Гарри готов оплатить эти услуги.

[ + – ] Герцоги Сассекские Фото: Getty Images

Также в иске упоминается тот момент, что другие лица, покинувшие государственные должности, все еще находятся под защитой полиции, причем бесплатно.

Если делу дадут ход, то адвокаты Гарри и министры британского правительства будут выяснять этот вопрос будет в Высоком суде Лондона.

Что касается королевы Елизаветы II, то она, по мнению журналистов, знает о действиях своего внука. Это первый случай, когда член королевской семьи возбудил дело против правительства Ее Величества.

"Аргумент Гарри в двух словах таков: "Вы неправильно поняли закон". Он считает, что решение снять с него охрану было неправильным. Протокол предварительного расследования был отправлен адвокатами Гарри в министерство внутренних дел пару месяцев назад. По сути, это предшествует судебному пересмотру", – заявил источник Mail.

Пользователи осудили такой поступок принца Гарри.

"То, как он относился к своей семье, неправильно. Ему нужно принимать последствия как взрослый, а не вести себя как испорченный ребенок. Он хотел нормальности, теперь она у него есть", "Ты знал, что случится, когда ты уйдешь, ты сделал свой выбор, не жди, что я буду платить за твою защиту, когда ты зарабатываешь миллионы, разгромив свою семью", – пишут в комментариях.

[ + – ] Британцы не в восторге от намерений Гарри Фото: Скриншот

Отметим, что принц Гарри жаловался на то, что у него забрали охрану, еще в интервью Опре Уинфри в марте прошлого года.

[ + – ] Интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри Фото: Скриншот

Последний раз принц Гарри был в Великобритании прошлым летом. Он прилетел на открытие 1 июля мемориальной статуи Дианы, принцессы Уэльской, а накануне, 30 июня, встретился с тяжелобольными детьми и молодежью на вечеринке в саду WellChild и послеобеденном чаепитии в Кью Гарденс, Западный Лондон. Как стало известно позже, принц Уильям не хотел, чтобы брат был на открытии памятника, однако во время мероприятия никак не проявляя свою неприязнь