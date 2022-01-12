Принц Уильям не хотел видеть принца Гарри на открытии памятника принцессе Диане

Давно ходят слухи о разрыве братских отношений двух принцев.

Накануне стало известно, что 39-летний принц Уильям не собирался звать своего брата, 37-летнего принца Гарри, на открытие памятника их матери, принцессе Диане, трагически погибшей в автокатастрофе в 1997 году в Париже. Об этом сообщает Daily Mail.

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Отметим, что открытие статуи произошло летом 2021 года в затонувшем саду Кенсингтонского дворца, но заказали братья ее еще в 2017 году.

Герцога Кембриджского смогла убедить его жена Кейт Миддлтон, которой накануне исполнилось 40 лет.

[ + – ] Принц Уильям и принц Гарри на открытии статуи погибшей принцессы Дианы. Фото: Getty Images

"Кейт пыталась поддерживать его и выступала как миротворец в их непростых решениях", — отмечает источник.

Отношения между сыновьями принцессы Дианы уже давно обострились, особенно после переезда принца Гарри с супругой Меган Маркл в США и скандального интервью Опре Уинфри в начале 2021 года, недавно исчезнувшего из Сети.

[ + – ] Принцесса Диана с сыновьями. Фото: Getty Images

На похоронах принца Филиппа в апреле 2021 года Кейт Миддлтон также пыталась примирить братьев. Инсайдер утверждает, что именно благодаря ей между Гарри и Уильямом сохраняется хоть какая-то связь. Впрочем в интервью Опре Уинфри жена принца Гарри Меган Маркл, обвиняя всю королевскую семью в ее унижении, выделила отдельное место рассказам о герцогине Кэтрин, якобы заставившей Меган плакать в день своей свадьбы.

Раньше Фокус писал о том, почему в королевской семье не хотели, чтобы Элтон Джон пел на похоронах принцессы Дианы.