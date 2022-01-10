Стало известно, как Кейт Миддлтон отметила свое 40-летие

Юбилей супруги будущего короля Великобритании вызвал особый интерес общественности.

Накануне Кэтрин Миддлтон, супруга принца Уильяма, наследника королевского престола Великобритании, отметила свое 40-летие. Как пишет Express, герцогиня Кембриджская отказалась от громких и масштабных празднований, а решила собрать семью и друзей в своем доме в графстве Норфолк.

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Тот, кто не смог присутствовать рядом с Кейт в день празднования, поздравил ее в социальных сетях. В частности, на официальном Instagram-аккаунте королевской семьи выложили серию архивных фото с Кэтрин. Герцогиня Кембриджская уже ответила на все поздравления.

Королевская эксперт Кейт Николл сообщила, что Кейт Миддлтон, народная любимица Великобритании, устроила скромные празднества из-за распространения варианта омикрон, из-за которого ранее уже отменялись важные королевские мероприятия.

В прошлом году 39-й день рождения Кейт отметила во время карантина, когда она с семьей жила в загородном доме Анмер Холл в Норфолке.

[ + – ] Поздравление герцогини Кембриджской на официальном Instagram-аккаунте королевской семьи.

Ранее Фокус писал об опубликованных Кенсингтонским дворцом официальных портретах 40-летней герцогини, которые пополнят коллекцию британской Национальной портретной галереи. На снимках Кейт Миддлтон продемонстрировала три новых наряда, созданные британским модельером Александром Макквином.

[ + – ] Официальные портреты Кейт Миддлтон к ее 40-летию.

Напомним, самые интересные факты из жизни супруги принца Уильяма, будущего короля Великобритании.