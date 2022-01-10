Стало известно, как Кейт Миддлтон отметила свое 40-летие
Юбилей супруги будущего короля Великобритании вызвал особый интерес общественности.
Накануне Кэтрин Миддлтон, супруга принца Уильяма, наследника королевского престола Великобритании, отметила свое 40-летие. Как пишет Express, герцогиня Кембриджская отказалась от громких и масштабных празднований, а решила собрать семью и друзей в своем доме в графстве Норфолк.
Тот, кто не смог присутствовать рядом с Кейт в день празднования, поздравил ее в социальных сетях. В частности, на официальном Instagram-аккаунте королевской семьи выложили серию архивных фото с Кэтрин. Герцогиня Кембриджская уже ответила на все поздравления.
Королевская эксперт Кейт Николл сообщила, что Кейт Миддлтон, народная любимица Великобритании, устроила скромные празднества из-за распространения варианта омикрон, из-за которого ранее уже отменялись важные королевские мероприятия.
В прошлом году 39-й день рождения Кейт отметила во время карантина, когда она с семьей жила в загородном доме Анмер Холл в Норфолке.
Ранее Фокус писал об опубликованных Кенсингтонским дворцом официальных портретах 40-летней герцогини, которые пополнят коллекцию британской Национальной портретной галереи. На снимках Кейт Миддлтон продемонстрировала три новых наряда, созданные британским модельером Александром Макквином.
Напомним, самые интересные факты из жизни супруги принца Уильяма, будущего короля Великобритании.