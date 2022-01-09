Кенсингтонский дворец опубликовал юбилейную серию портретов Кейт Миддлтон к ее 40-летию

Новые фотографии пополнят коллекцию британской Национальной портретной галереи.

Кембриджская герцогиня и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон 9 января отметила свое 40-летие. В честь этого события Кенсингтонский дворец опубликовал в субботу три новых портрета, на которых герцогиня продемонстрировала три новых наряда, созданных британским модельером Александром Маккуином. Портреты сделаны знаменитым фешн-фотографом итальянского происхождения Паоло Роверси.

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[ + – ] Кейт свой наряд дополнила бриллиантовыми серьгами из коллекции королевы Елизаветы II Фото: Twitter

Сообщается, что фотографии в этом году будут выставлены в трех местах: на родине Кейт — в графстве Беркшир, в университете St.Andrews, где будущая герцогиня познакомилась с принцем Уильямом, и на острове Ангсли, где пара провела время после свадьбы. Все три фото пополнят коллекцию британской Национальной портретной галереи, которая находится под патронатом Кейт.

[ + – ] На одном из портретов Кейт в серьгах Дианы, принцессы Уэльской.

На первом фото герцогиня предстала в красном платье с оборками на одном плече. Улыбающаяся Кейт свой наряд дополнила бриллиантовыми серьгами из коллекции королевы Елизаветы II. На двух других портретах Кейт одета в белые платья и серьги с бриллиантами и жемчугом, которые принадлежали покойной принцессе Диане.

Фотограф Паоло Роверси поделился впечатлениями о своей работе с герцогиней и сказал, что сделать портрет герцогини было для него "настоящей честью" и "моментом чистой радости".

"Я был тронут ее теплотой и дружелюбием и очарован ее сияющими глазами и улыбкой, демонстрирующей красоту и щедрость ее сердца", — сказал он.

[ + – ] Для Паоло Роверси было "настоящей честью" и "моментом чистой радости" работать с Кейт

Став герцогиней Кейт сменила свой стиль и манеры. Вместо джинсов-скинни и миниюбок теперь она предпочитает более изысканный стиль — шляпы, пальто и длинные платья с более яркими оттенками, что подчеркивает ее статус аристократки.

Ранее Фокус писал о том, как Кейт Мидлтон иногда позволяла себе нарушать дресс-код, демонстрируя миру свои стройные ноги. Однако сейчас герцогиня следует четкому королевскому протоколу, подбирая наряды, соответствующие тому или иному мероприятию.