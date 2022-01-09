Кенсінгтонський палац опублікував карколомні фото Кейт Міддлтон до її 40-річчя
Нові світлини поповнять колекцію британської Національної портретної галереї.
Кембриджська герцогиня та дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон 9 січня відзначила своє 40-річчя. На честь цієї події Кенсінгтонський палац опублікував у суботу три нові портрети, на яких герцогиня продемонструвала три нові вбрання, створені британським модельєром Олександром Маккуїном. Портрети створені знаменитим фешн-фотографом італійського походження Паоло Роверсі.
Повідомляється, що фотографії цього року будуть виставлені у трьох місцях: на батьківщині Кейт – у графстві Беркшир, в університеті St.Andrews, де майбутня герцогиня познайомилася з принцом Вільямом, та на острові Ангслі, де пара провела час після весілля. Усі три фото поповнять колекцію британської Національної портретної галереї під патронатом Кейт.
На першому фото герцогиня постала у червоній сукні з оборками на одному плечі. Кейт, що посміхається, своє вбрання доповнила діамантовими сережками з колекції королеви Єлизавети II. На двох інших портретах Кейт одягнена у білі сукні та сережки з діамантами та перлами, які належали покійній принцесі Діані.
Фотограф Паоло Роверсі поділився враженнями про свою роботу з герцогинею та сказав, що зробити портрет герцогині було для нього "справжньою честю" та "моментом чистої радості".
"Я був зворушений її теплотою та дружелюбністю і зачарований її сяючими очима та посмішкою, що демонструє красу та щедрість її серця", — сказав він.
Ставши герцогінею Кейт змінила свій стиль та манери. Замість джинсів-скінні і мініюбок тепер вона віддає перевагу більш вишуканому стилю — капелюхам, пальтам і довгим платтям з яскравішими відтінками, що підкреслює її статус аристократки.
Раніше Фокус писав про те, як Кейт Мідлтон іноді дозволяла собі порушувати дрес-код, демонструючи світові свої стрункі ноги. Однак зараз герцогиня слідує чіткому королівському протоколу, підбираючи наряди, що відповідають тому чи іншому заходу.