Кенсінгтонський палац опублікував карколомні фото Кейт Міддлтон до її 40-річчя

Нові світлини поповнять колекцію британської Національної портретної галереї.

Кембриджська герцогиня та дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон 9 січня відзначила своє 40-річчя. На честь цієї події Кенсінгтонський палац опублікував у суботу три нові портрети, на яких герцогиня продемонструвала три нові вбрання, створені британським модельєром Олександром Маккуїном. Портрети створені знаменитим фешн-фотографом італійського походження Паоло Роверсі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] Кейт своє вбрання доповнила діамантовими сережками із колекції королеви Єлизавети II Фото: Twitter

Повідомляється, що фотографії цього року будуть виставлені у трьох місцях: на батьківщині Кейт – у графстві Беркшир, в університеті St.Andrews, де майбутня герцогиня познайомилася з принцом Вільямом, та на острові Ангслі, де пара провела час після весілля. Усі три фото поповнять колекцію британської Національної портретної галереї під патронатом Кейт.

[ + – ] На одному з портретів Кейт у сережках Діани, принцеси Уельської.

На першому фото герцогиня постала у червоній сукні з оборками на одному плечі. Кейт, що посміхається, своє вбрання доповнила діамантовими сережками з колекції королеви Єлизавети II. На двох інших портретах Кейт одягнена у білі сукні та сережки з діамантами та перлами, які належали покійній принцесі Діані.

Фотограф Паоло Роверсі поділився враженнями про свою роботу з герцогинею та сказав, що зробити портрет герцогині було для нього "справжньою честю" та "моментом чистої радості".

"Я був зворушений її теплотою та дружелюбністю і зачарований її сяючими очима та посмішкою, що демонструє красу та щедрість її серця", — сказав він.

[ + – ] Для Паоло Роверсі було "справжньою честю" та "моментом чистої радості" працювати з Кейт

Ставши герцогінею Кейт змінила свій стиль та манери. Замість джинсів-скінні і мініюбок тепер вона віддає перевагу більш вишуканому стилю — капелюхам, пальтам і довгим платтям з яскравішими відтінками, що підкреслює її статус аристократки.

Раніше Фокус писав про те, як Кейт Мідлтон іноді дозволяла собі порушувати дрес-код, демонструючи світові свої стрункі ноги. Однак зараз герцогиня слідує чіткому королівському протоколу, підбираючи наряди, що відповідають тому чи іншому заходу.