Смілива герцогиня: топ-7 виходів Кейт Міддлтон у міні

Герцогиня Кембриджська намагається ретельно слідувати королівському протоколу, однак раніше дозволяла собі коротші вбрання, ніж вітає строгий дрес-код Букінгемського палацу.

39-річна Кейт Міддлтон давно вже стала іконою стилю не тільки для британців, але й для всього світу, закріплюючись у цьому званні з кожним роком усе сильніше. Вона чітко дотримується королівського протоколу, підбираючи вбрання, які відповідають тому чи іншому заходу. Чого тільки вартий вихід герцогині Кембриджської під час прем'єри фільму "Не час помирати" в королівському Альберт-холі. Обговорення її "золотої" сукні від Jenny Packham не вщухають уже два тижні. Однак іноді герцогиня все ж дозволяє собі порушити дрес-код, який передбачає, що представниці королівської сім'ї Великобританії повинні на публіці з'являтися в сукнях і спідницях, довжина яких тільки трохи вище коліна або ж нижче за нього. Фокус зібрав кілька нарядів, у яких дружина майбутнього короля Великобританії продемонструвала всьому світу свої стрункі ноги.

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Біла ніжність на Epsom Derby, 2011

У червні 2011 року герцогиня Кембриджська ще тільки освоювалася в королівській родині, тому вибирала сміливіші образи. На скачках Epsom Derby молода дружина принца Вільяма прикувала до себе увагу, з'явившись на трибуні в білій шифоновій сукні Reiss у поєднанні з білим твідовим жакетом Joseph і туфлями тілесного кольору LK Bennett. Легкий шифоновий наряд демонстрував ідеальні ноги Кейт і надавав образу кокетливості, заодно зумівши прикувати до себе сотні захоплених поглядів.

[ + – ] Один із перших виходів Кейт Міддлтон у статусі дружини принца Вільяма Фото: Getty Images

Сукня з запахом від Reiss

Під час свого турне по Канаді у 2011 році, через кілька місяців після королівського весілля з принцом Вільямом, на Кейт була біла сукня з запахом від Reiss, яка була, здається, коротшою за дозволене.

[ + – ] Герцогиня Кембриджська в турне по Канаді, 2011 рік Фото: Getty Images

Сукня в горошок Topshop, 2013

У 2013 році вагітна Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в короткій білій сукні Topshop у горошок, у якій вона відвідала Warner Bros. Studios Leavesden. Наряд вона доповнила туфлями-човниками і жакетом чорного кольору.

[ + – ] Кейт Міддлтон у сукні від Topshop Фото: Getty Images

Сукня від Jenny Packham, 2014

У жовтні 2014 року Кейт відвідала Музей природної історії в Лондоні, покровителькою якого є, де взяла участь у церемонії нагородження переможців конкурсу "Фотограф року 2014 року".

На заході герцогиня Кетрін з'явилася в пошитій на замовлення пастельно-блакитній сукні Кейт від Jenny Packham кольору "блідий нефрит". Спідниця сукні оголювала ноги Кейт вище колін, проте відступ від королівського протоколу з лишком компенсувала друга частина наряду — драпірування, що досягало підлоги.

[ + – ] Герцогиня Кембриджська у вбранні від Jenny Packham Фото: Getty Images

Чорно-червоно-біла класика Gucci 2017

У 2017 році герцогиня Кембриджська відвідала новий квартал V&A Exhibition Road у музеї Вікторії й Альберта у твідовій чорно-білій сукні Gucci з червоними вставками. Поділ спідниці, здається, доторкався ноги Міддлтон трохи вище коліна, і оглядачі так і не прийшли до єдиної думки, чи були на герцогині колготки тілесного кольору.

[ + – ] Кейт у наряді від Gucci Фото: Getty Images

Короткі шорти на парусній регаті, 2019

У 2019 герцогиня Кембриджська разом із чоловіком, принцом Вільямом, узяла участь у парусній регаті Kings Cup, організованій у Коусо (Англія). На ній Кейт з'явилася в спортивній білій куртці, коротких темно-синіх шортах і кросівках. Вона нарівні з чоловіками керувала судном, а фото герцогині в шортах облетіли всі світові ЗМІ, оскільки це був один із днів, коли дружина майбутнього короля показала свої ноги.

[ + – ] Спортивна Кейт на парусній регаті Фото: Getty Images

Мініспідниця на корті, 2021

24 вересня цього року Кейт Міддлтон зіграла в теніс у парі з переможницею престижного турніру US Open 18-річною Еммою Радукану. На корті герцогиня з'явилася в короткій темно-синій спортивній куртці та тенісній спідниці від Poivre Blanc, а на ногах у неї були білі кросівки. Кейт продемонструвала не тільки відмінну фізичну форму, а й стрункі підкачані ноги.

[ + – ] Кейт Міддлтон і Емма Радукану Фото: Getty Images

Відзначимо, що зараз герцогиня Кембриджська, мати трьох дітей, усе частіше вибирає сукні довжини міді, в підлогу або принаймні нижче коліна.