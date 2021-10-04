Смелая герцогиня: топ-7 выходов Кейт Миддлтон в мини

Герцогиня Кембриджская старается тщательно следовать королевскому протоколу, однако раньше позволяла себе более короткие наряды, чем приветствует строгий дресс-код Букингемского дворца.

39-летняя Кейт Миддлтон давно уже стала иконой стиля не только для британцев, но и для всего мира, закрепляясь в этом звании с каждым годом все сильнее. Она четко следует королевскому протоколу, подбирая наряды, соответствующие тому или иному мероприятию. Чего только стоит выход герцогини Кембриджской во время премьеры фильма "Не время умирать" в королевском Альберт-холле. Обсуждения ее "золотого" платья от Jenny Packham не утихают уже две недели. Однако иногда герцогиня все же позволяет себе нарушить дресс-код, предусматривающий, что представительницы королевской семьи Великобритании должны на публике появляться в платьях и юбках, длина которых только чуть-чуть выше колена или же ниже его. Фокус собрал несколько нарядов, в которых жена будущего короля Великобритании продемонстрировала всему миру свои стройные ноги.

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Белая нежность на Epsom Derby, 2011

В июне 2011 года герцогиня Кембриджская еще только осваивалась в королевской семье, поэтому выбирала более смелые образы. На скачках Epsom Derby молодая жена принца Уильяма приковала к себе внимание, появившись на трибуне в белом шифоновом платье Reiss в сочетании с белым твидовым жакетом Joseph и туфлями телесного цвета LK Bennett. Легкий шифоновый наряд демонстрировал идеальные ноги Кейт и придавал образу кокетливости, заодно сумев привлечь к себе сотни восторженных взглядов.

[ + – ] Один из первых выходов Кейт Миддлтон в статусе жены принца Уильяма Фото: Getty Images

Платье с запахом от Reiss

Во время своего турне по Канаде в 2011 году, через несколько месяцев после королевской свадьбы с принцем Уильямом, на Кейт было белое платье с запахом от Reiss, которое, было, кажется, короче дозволенного.

[ + – ] Герцогиня Кембриджская в турне по Канаде, 2011 год Фото: Getty Images

Платье в горошек Topshop, 2013

В 2013 году беременная Кейт Миддлтон появилась на публике в коротком белом платье Topshop в горошек, в котором она посетила Warner Bros. Studios Leavesden. Наряд она дополнила туфлями-лодочками и жакетом черного цвета.

[ + – ] Кейт Миддлтон в платье от Topshop Фото: Getty Images

Платье от Jenny Packham, 2014

В октябре 2014 года Кейт посетила Музей естественной истории в Лондоне, покровительницей которого является, где поучаствовала в церемонии награждения победителей конкурса "Фотограф года 2014 года".

На мероприятии герцогиня Кэтрин появилась в пошитом на заказ пастельно-голубом платье Кейт от Jenny Packham цвета "бледный нефрит". Юбка платья оголяла ноги Кейт выше колен, однако отступление от королевского протокола с лихвой компенсировала вторая часть наряда – драпировка, достигающая пола.

[ + – ] Герцогиня Кембриджская в наряде от Jenny Packham Фото: Getty Images

Черно-красно-белая классика Gucci, 2017

В 2017 году герцогиня Кембриджская посетила новый квартал V&A Exhibition Road в музее Виктории и Альберта в твидовом черно-белом платье Gucci с красными вставками. Подол юбки, кажется, касается ноги Миддлтон чуть выше колена, и обозреватели так и не пришли к единому мнению, были ли на герцогине колготки телесного цвета.

[ + – ] Кейт в наряде от Gucci Фото: Getty Images

Короткие шорты на парусной регате, 2019

В 2019 году герцогиня Кембриджская вместе с супругом, принцем Уильямом, поучаствовала в парусной регате Kings Cup, организованной в Коусе (Англия). На нем Кейт появилась в спортивной белой куртке, коротких темно-синих шортах и кроссовках. Она наравне с мужчинами управляла судном, а фото герцогини в шортах облетели все мировые СМИ, поскольку это был один из дней, когда жена будущего короля показала свои ноги.

[ + – ] Спортивная Кейт на парусной регате Фото: Getty Images

Мини-юбка на корте, 2021

24 сентября этого года Кейт Миддлтон сыграла в теннис в паре с победительницей престижного турнира US Open 18-летней Эммой Радукану. На корте герцогиня появилась в короткой темно-синей спортивной куртке и теннисной юбке от Poivre Blanc, а на ногах у нее были белые кроссовки. Кейт продемонстрировала не только отличную физическую форму, но и стройные подкачанные ноги.

[ + – ] Кейт Миддлтон и Эмма Радукану Фото: Getty Images

Отметим, что сейчас герцогиня Кембриджская, мать троих детей, все чаще выбирает платья длины миди, в пол или, по крайней мере, ниже колена.