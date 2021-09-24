Кейт Миддлтон сыграла в теннис в паре с 18-летней спортивной суперзвездой

Герцогиня Кембриджская является покровительницей Ассоциации лаун-тенниса и внимательно следит за успехами британских спортсменов на мировых аренах.

39-летняя жена наследника британского престола Кейт Миддлтон сыграла в теннис в паре с победительницей престижного турнира US Open 18-летней Эммой Радукану на праздновании возвращения на родину из США теннисистов, участвовавших в турнире Большого шлема. Торжественное мероприятие организовала Ассоциация лаун-тенниса (LTA) в Национальном теннисном центре в Лондоне.

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Заядлая фанатка тенниса Кейт лично поздравила 18-летних Эмму, Джо Солсбери (двукратный обладатель Большого шлема, в паре и мужском миксте, разновидности парной игры), Альфи Хьюитта (серебряный призер турнира в одиночном мужском разряде на колясках) и Гордона Рида (бронзовая медаль в одиночном мужском разряде на колясках) и расспросила их об опыте участия в турнире в Нью-Йорке.

Герцогиня внимательно следит за успехами британских теннисистов. Так, после победы Эммы над канадской теннисисткой Лейлой Фернандес в финале US Open 11 сентября Кейт поделилась личным сообщением в Twitter, написав:

"Огромные поздравления @EmmaRaducanu с потрясающими выступлениями и исторической победой в Большом шлеме! Невероятно – мы все так гордимся тобой!".

С победой девушку поздравила и лично королева Великобритании Елизавета II, отправив ей письмо.

"Прекрасные ребята, честно, поздравляю всех вас — это серьезно впечатляет", – сказала Кейт спортсменам прежде, чем взяться за ракетку.

Для игры герцогиня Кембриджская оделась в темно-синюю спортивную куртку и теннисную юбку от Poivre Blanc, а на ногах у нее были белые кроссовки. Волосы она собрала в хвост, а образ дополнила золотыми серьгами-кольцами.

На корте королевская особа проявила себя более чем достойно, поскольку до этого брала частные уроки тенниса в эксклюзивном клубе Hurlingham в Фулхэме.

Кроме игры с чемпионами, жена принца Уильяма также встретилась с подростками со всей Великобритании, которые играют в теннис в рамках молодежной программы LTA, и узнала больше о работе, проводимой LTA для поощрения участия в спорте среди британских подростков.

LTA Youth — это инновационная программа, направленная на то, чтобы вдохновить следующее поколение игроков в возрасте от 4 до 18 лет. Она дает возможность детям играть в теннис независимо от их возраста, пола, способностей, инвалидности или происхождения. Герцогиня Кэтрин является покровительницей LTA с 2017 года.

Эмма Радукану в одночасье стала суперзвездой тенниса, обыграв в финале US Open 19-летнюю канадку Лейлу Фернандес со счетом 6:4, 6:3. Она – первая британка за последние 44 года, которая вышла в финал престижнейшего теннисного турнира США.

[ + – ] Эмма Радукану стала первой британкой за последние 44 года, вышедшей в финал US Open

Для 18-летней девушки это – первый титул в ее карьере. Сейчас она занимает 22-ю строчку в рейтинге WTA.

Напомним, на этой неделе Кейт успела покататься на горном велосипеде с кадетами ВВС Великобритании и полазить по скалам, а также встретилась с партнерами фотопроекта о борьбе британцев с пандемией коронавируса.