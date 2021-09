Кейт Миддлтон показала, как ей к лицу белый цвет

Герцогиня Кембриджская демонстрирует умение сочетать вещи одного цвета, создавая невероятно стильные образы.

Кейт Миддлтон вернулась к исполнению королевских обязанностей после отсутствия на публике, и теперь в официальных аккаунтах герцогов Кембриджских в соцсетях появляются отчеты о все новых и новых мероприятиях с участием жены принца Уильяма.

Так, накануне герцогиня посетила встречу с партнерами проекта Hold Still: A Portrait of Our Nation. Именно такое название носит фотокнига, в которой отражена борьба британцев с пандемией коронавируса. Проект был инициирован Кейт, и в книгу вошли много снимков, сделанных непосредственно ею.

На мероприятии герцогиня появилась в белом шифоновом платье, сочетав его с такого же цвета твидовым пиджаком в стиле милитари от Karen Millen. Она собрала волосы в хвост, а образ дополнила серьгами, тонкой цепочкой с подвеской и знаменитым сапфировым кольцом, подаренным ей на помолвку принцем Уильямом.

"Спасибо блестящим партнерам, которые сделали Hold Still реальностью! Потребовалось много времени, чтобы лично собрать всех, кто стоял за этим невероятным проектом, но сегодня мы, наконец, справились с этим. Идея # HoldStill2020 возникла в самом начале пандемии и была направлена ​​на объединение людей и сообществ, используя удивительную силу фотографии. Это стало возможным благодаря такому количеству партнеров — @nationalportraitgallery @coopuk @bookfairies_uk – и это лишь некоторые из них, и что еще более примечательно, так это то, как все это было организовано! Особая благодарность должна быть выражена тысячам людей по всей стране, которые нашли время, чтобы поделиться своим опытом изоляции. Без них проект действительно был бы невозможен", – подписала фотографии герцогиня Кембриджская.

Партнеры проекта отреагировали на публикацию.

"Невероятный проект, частью которого мы гордимся, – спасибо", – прокомментировали сотрудники и Национальной портретной галереи.

"Замечательный проект! Мы так гордимся тем, что приняли участие и сделали хорошую работу для всех, кто написал книгу", – гласит комментарий от Book Fairies UK.

Но возвратимся к внешнему виду королевской особы. Модные обозреватели отмечают, что Кейт традиционно выбирает одежду среднего ценового сегмента. Так, пиджак, который она надела на встречу, стоит 199 фунтов стерлингов, а платье – 400 фунтов. Последнее уже раскупили те, кто внимательно следит за стилем герцогини, и оно доступно только в черном цвете по цене 420 фунтов.

Жена принца Уильяма не раз заставляла говорить общественность о своем вкусе. Не так давно она продемонстрировала, что розовый цвет идет не только юным девушкам. Она также отлично умеет обыгрывать в образе зеленый цвет, который очень ей идет.