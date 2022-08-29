В Букингемском дворце боятся, что Кейт Миддлтон повторит судьбу принцессы Дианы

За жизнью герцогини также активно следят папарацци.

В Букингемском дворце переживают, что Кейт Миддлтон повторит судьбу погибшей принцессы Дианы. Об этом пишет Marie Claire.

Жена принца Уильяма является одним из самых любимых членов королевской семьи, но, согласно королевским источникам, когда-то были опасения, что герцогиня Кембриджская пойдет по тому же пути, что и принцесса Диана.

Как известно, дворец был настроен на то, чтобы ситуация Дианы не повторилась много лет спустя, когда невеста, которая вышла замуж и покинула свою семью, осталась изолированной и одинокой.

"Я думаю, что во дворце есть ощущение, что они хотят учиться на ошибках прошлого и не хотят королевской невесты, которая чувствует себя изолированной и одинокой, отрезанной от семьи и несчастной", — отмечали королевские эксперты, приводя в пример жизнь во дворце принцессы Дианы.

[ + – ] Кейт Миддлтон

По словам королевских биографов, в Букингемском дворце были твердо настроены на то, чтобы возлюбленная принца Уильяма чувствовала себя как можно комфортнее.

"И я просто не думаю, что Уильям собирался рисковать — я имею в виду, он обожает Миддлтонов. У него очень близкие отношения с Майклом и Кэрол, поэтому он также не хотел, чтобы они остались в стороне", — отмечают эксперты.

К тому же, за Кейт Миддлтон также постоянно следят папарацци.

[ + – ] Принцесса Диана Фото: Патрик Демаршелье

Отметим, что мать принца Уильяма, принцесса Диана, погибла в автокатастрофе в 1997 году на улице Парижа, когда пыталась избежать пристального внимания местных папарацци. На тот момент ее двоим сыновьям было 12 и 15 лет.

Напомним, почему Кейт Миддлтон изменила обручальное кольцо принцессы Дианы.

Также Фокус писал, почему леди Диану называли самой красивой принцессой всех времен.