Идеальная внешность: леди Диану назвали самой красивой принцессой всех времен

Внешность принцессы Дианы и прочих принцесс и королев исследовали с помощью древнегреческой формулы "золотого сечения"

Известный пластический хирург Джулиан де Сильва провел исследование, благодаря которому сделал вывод, что самой красивой королевской особой является принцесса Диана, погибшая в 1997 году в Париже. Также в список попали невестка Дианы, жена ее старшего сына Уильяма, Кейт Миддлтон и еще несколько известных венценосных особ. Об этом пишет Daily Mail.

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При своих изысканиях Сильва, руководитель Центра современной косметической и пластической хирургии лица в Лондоне, пользовался так называемым "золотым сечением", математической формулой определения идеальных черт лица, известной еще со времен Древней Греции.

Именно эту формулу использовал Леонардо да Винчи, создавая своего идеального "Витрувианского человека", но с тех пор ею пользуются и ученые, определяя совершенную красоту.

Сильва обновил технологию и теперь линейку не использует, вместо него идеальность черт лица определяет компьютерная программа. Согласно исследованию самой красивой оказалась принцесса Диана.

Принцесса Диана

[ + – ] Принцесса Диана Фото: Dr. Julian De Silva

Диана получила высокие оценки за форму лица, ширину носа и лба. Ее самые низкие оценки были за подбородок и губы. "Ее губы немного тонковаты и невыразительно очерчены, а подбородок менее классический, чем у некоторых женщин", — заявил Сильва.

Королева Иордании Рания

[ + – ] Королева Иордании Рания Фото: Dr. Julian De Silva

Рания, супруга короля Иордании Абдаллы II оказалась на втором месте с результатом 88,9%. Она самая привлекательная из ныне живущих королевских особ. "У нее самые высокие оценки за подбородок классической формы, а также за губы. Но в сетку "золотого сечения" не уложился ее нос из-за ширины и область надбровных дуг", — отметил доктор.

Грейс Келли

[ + – ] Грейс Келли Фото: Dr. Julian De Silva

Грейс Келли, голливудская звезда, любимая актриса Альфреда Хичкока и супруга князя Монако Ренье III, погибла в автокатастрофе в 1982 году. Но она до сих пор считается одной из самых красивых женщин в мире. Но в сетку "золотого сечения" черты ее лица укладываются не полностью, так что она заняла только третье место. Ее внешность набрала 88,8%. "Княгиня Грейс обладает вневременной красотой и имеет самые высокие оценки за расстояние между глазами, а расположение ее глаз почти идеальное — 99,8%. Ее потрясающие губы также получили самые высокие оценки. Она потеряла баллы из-за немного невыразительного подбородка", — прокомментировал результат Сильва.

Меган Маркл, герцогиня Сассекская

[ + – ] Меган Маркл, герцогиня Сассекская Фото: Dr. Julian De Silva

Супруга принца Гарри, звезда "Форс-мажоров" и ныне герцогиня Меган Маркл оказалась на четвертом месте. Доктор заявил, что ее лицо наиболее симметричное и ее внешность наиболее близка к тому, что греки считали "идеальным лицом". Так что набрала она 87,7%.

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская

[ + – ] Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская Фото: Dr. Julian De Silva

Еще одна невестка Дианы, жена ее старшего сына принца Уильяма, Кейт Миддлтон завершает пятерку самых красивых особ из королевских семей. Ее результат — 86,82%. И Сильва ее называет одной из самых красивых женщин в мире. "Кейт выделяется тем, что у нее идеальный промежуток между носом и губами и очень правильное расстояние между глазами. У нее лишь слабо выражена линия подбородка", — заяивл доктор.

Ранее Сильва уже оценивал признанных красавиц и назвал модель Беллу Хадид – эталоном. Правда он не учел, что Белла делала пластические операции, доводя черты своего лица до совершенства. Также в тройку самых идеальных попали Бейонсе и Эмбер Херд.