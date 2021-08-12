Ідеальна зовнішність: леді Діану назвали найкрасивішою принцесою всіх часів

Зовнішність принцеси Діани та інших принцес і королев досліджували за допомогою давньогрецької формули "золотого перетину"

Відомий пластичний хірург Джуліан де Сільва провів дослідження, завдяки якому зробив висновок, що найкрасивішою королівською особою є принцеса Діана, яка загинула в 1997 році в Парижі. Також у список потрапили невістка Діани, дружина її старшого сина Вільяма, Кейт Міддлтон і ще кілька відомих вінценосних осіб. Про це пише Daily Mail.

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При своїх розробках Сільва, керівник Центру сучасної косметичної і пластичної хірургії обличчя в Лондоні, користувався так званим "золотим перетином", математичною формулою визначення ідеальних рис обличчя, відомою ще з часів Стародавньої Греції.

Саме цю формулу використовував Леонардо да Вінчі, створюючи свою ідеальну "Вітрувіанську людина", але з тих пір нею користуються і вчені, визначаючи досконалу красу.

Сільва оновив технологію і тепер лінійку не використовує, замість нього ідеальність рис обличчя визначає комп'ютерна програма. Згідно з дослідженням, найкрасивішою виявилася принцеса Діана.

Принцеса Діана

[ + – ] Принцеса Діана Фото: Dr. Julian De Silva

Діана отримала високі оцінки за форму обличчя, ширину носа і чола. Її найнижчі оцінки були за підборіддя і губи. "Її губи трохи тонкуваті і невиразно окреслені, а підборіддя менш класичне, ніж у деяких жінок", — заявив Сільва.

Королева Йорданії Ранія

[ + – ] Королева Йорданії Ранія Фото: Dr. Julian De Silva

Ранія, дружина короля Йорданії Абдалли II виявилася на другому місці з результатом 88,9%. Вона найпривабливіша з нині живих королівських осіб. "У неї найвищі оцінки за підборіддя класичної форми, а також за губи. Але в сітку "золотого перетину" не вклався її ніс через ширину та область надбрівних дуг", — зазначив лікар.

Грейс Келлі

[ + – ] Грейс Келлі Фото: Dr. Julian De Silva

Грейс Келлі, голлівудська зірка, улюблена актриса Альфреда Гічкока та дружина князя Монако Реньє III, загинула в автокатастрофі в 1982 році. Але вона до цих пір вважається однією з найкрасивіших жінок на світі. Але в сітку "золотого перетину" риси її обличчя укладаються не в повному обсязі, так що вона зайняла тільки третє місце. Її зовнішність набрала 88,8%. "Княгиня Грейс володіє позачасовий красою і має найвищі оцінки за відстань між очима, а розташування її очей майже ідеальне — 99,8%. Її приголомшливі губи також отримали найвищі оцінки. Вона втратила бали через трохи невиразне підборіддя", — прокоментував результат Сільва.

Меган Маркл, герцогиня Сассекська

[ + – ] Меган Маркл, герцогиня Сассекська Фото: Dr. Julian De Silva

Дружина принца Гаррі, зірка "Форс-мажорів" і нині герцогиня Меган Маркл виявилася на четвертому місці. Доктор заявив, що її обличчя найбільш симетричне і її зовнішність найбільш близька до того, що греки вважали "ідеальним обличчям". Так що набрала вона 87,7%.

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська

[ + – ] Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська Фото: Dr. Julian De Silva

Ще одна невістка Діани, дружина її старшого сина принца Вільяма, Кейт Міддлтон завершує п'ятірку найкрасивіших осіб із королівських сімей. Її результат — 86,82%. І Сільва її називає однією з найкрасивіших жінок на світі. "Кейт виділяється тим, що у неї ідеальний проміжок між носом і губами і дуже правильна відстань між очима. У неї лише слабко виражена лінія підборіддя", — заявив доктор.

Раніше Сільва вже оцінював визнаних красунь і назвав модель Беллу Гадід еталоном. Правда він не врахував, що Белла робила пластичні операції, доводячи риси свого обличчя до досконалості. Також до трійки найбільш ідеальних потрапили Бейонсе й Ембер Герд.