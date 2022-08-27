Зачем Кейт Миддлтон изменила обручальное кольцо принцессы Дианы

Это украшение принц Уильям подарил своей супруге в день, когда сделал ей предложение.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон женаты 11 лет. Как известно, на помолвку внук Елизаветы II сделал Кейт очень сентиментальный подарок — подарил обручальное кольцо с сапфиром и бриллиантом, принадлежавшее его покойной матери принцессе Диане. Однако камень в украшении оказался слишком внушительным для нежных рук герцогини Кембриджской, и она решила его уменьшить.

Как пишет Hellomagazine, герцогиня очень ценит подарок Уильяма. А потому она не стала просить ювелиров ломать и перепаивать драгоценность. Мастера просто добавили внутрь камня маленькие платиновые бусины, чтобы уменьшить его диаметр так, чтобы тайное изменение не было видно снаружи.

По словам эксперта по бриллиантам Энтони Френча из Austen & Blake, небольшая коррекция никак не снизило стоимость кольца, так как украшение уникально не из-за размера драгоценных камней, а из-за его владелицы.

"Было бы легче думать, что, добавляя дополнительную платину или работая над чем-то, мы увеличиваем или уменьшаем ее стоимость, однако … это украшение действительно уникально тем, что его происхождение значительно увеличило его истинную стоимость, поэтому эти незначительные изменения никак не повлияют на цену", — пояснил эксперт.

Энтони Френч добавил, что при желании косметические изменения можно убрать, и кольцо вернется в первоначальное состояние.

Напомним, принцесса Диана выбрала обручальное кольцо с сапфиром и бриллиантами, так как оно напомнило ей обручальное кольцо ее матери, а также подходило к ее глазам. По данным The Court Jeweller, в то время украшение стоило примерно 28 500 фунтов стерлингов, что составляет 88 725 фунтов стерлингов в соответствии с сегодняшним калькулятором инфляции Банка Англии. Согласно другим отчетам, стоимость украшения может достигать колоссальных 300-400 тысяч фунтов стерлингов.

Фокус ранее писал о том, что Кейт Миддлтон появилась на публике без обручального кольца. Поклонники королевской семьи были очень взволнованы этим событием, ведь герцогиня Кембриджская редко снимает дорогое украшение.