Навіщо Кейт Міддлтон змінила обручку принцеси Діани

Цю прикрасу принц Вільям подарував дружині в день, коли зробив їй пропозицію.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон одружені 11 років. Як відомо, на заручини онук Єлизавети II зробив Кейт дуже сентиментальний подарунок — подарував обручку із сапфіром і діамантом, що належала його покійній матері принцесі Діані. Однак камінь у прикрасі виявився надто великим для ніжних рук герцогині Кембриджської, і вона вирішила його зменшити.

Як пише Hellomagazine, герцогиня дуже цінує подарунок Вільяма. А тому вона не стала просити ювелірів ламати й перепаювати коштовність. Майстри просто додали всередину каменю маленькі платинові намистини, щоб зменшити його діаметр так, аби таємну зміну не було видно зовні.

За словами експерта з діамантів Ентоні Френча з Austen & Blake, невелика корекція ніяк не знизила вартість кільця, оскільки прикраса унікальна не через розмір дорогоцінного каменя, а через його власницю.

"Було б легше думати, що, додаючи додаткову платину або працюючи над чимось, ми збільшуємо або зменшуємо її вартість, проте... ця прикраса справді унікальна тим, що її походження значно збільшило її справжню вартість, тому ці незначні зміни ніяк не вплинуть на ціну", — пояснив експерт.

Ентоні Френч додав, що за бажання косметичні зміни можна прибрати, і кільце повернеться до початкового стану.

Нагадаємо, принцеса Діана обрала обручку із сапфіром і діамантами, оскільки вона нагадала їй обручку її матері, а також пасувала до її очей. За даними The Court Jeweller, на той час прикраса коштувала приблизно 28 500 фунтів стерлінгів, що становить 88 725 фунтів стерлінгів відповідно до сьогоднішнього калькулятора інфляції Банку Англії. Згідно з іншими звітами, вартість прикраси може сягати колосальних 300-400 тисяч фунтів стерлінгів.

Фокус раніше писав про те, що Кейт Міддлтон з'явилася на публіці без обручки. Шанувальники королівської родини були дуже схвильовані цією подією, адже герцогиня Кембриджська рідко знімає дорогу прикрасу.