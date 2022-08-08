Кейт Миддлтон появилась на публике без обручального кольца

Принц Уильям подарил герцогини Кембриджской украшение своей матери в 2010 году.

На днях Кейт Миддлтон посетила Игры Содружества в Бирмингеме вместе со своим супругом принцем Уильямом и дочерью принцессой Шарлоттой. Герцогиня Кембриджская выглядела ослепительно в шикарном белом брючном костюме от Alexander McQueen, который она дополнила великолепными серьгами и подходящей подвеской, однако поклонники королевской семьи обратили внимания вовсе не на ее наряд.

Пользователи соцсетей заметили, что Кейт Миддлтон появилась на публике без потрясающего сапфирового обручального кольца. Об этом пишет издание The Mirror.

[ + – ] Кейт Миддлтон без обручального кольца Фото: Фото: Gettyimages

Для Кейт Миддлтон нет ничего необычного в том, чтобы выйти в свет без обручального кольца, когда есть вероятность, что оно может соскользнуть. Герцогиня Кембриджская не надевала украшение на прошлой недели, когда участвовала в соревнованиях по парусному спорту, а также часто оставляла его дома, посещая медицинские учреждения.

Тем не менее фанаты в социальных сетях удивились, почему на этот раз Кейт Миддлтон решила появиться на соревнованиях без кольца. В конце концов, на этом мероприятии не нужно было участвовать в спортивных состязаниях или осматривать какую-либо технику.

"Интересно, почему на герцогине Кембриджской нет обручального кольца?ʼ- написал один из поклонников королевской семьи в Twitter.

"Мне было интересно, где было обручальное кольцо Кейт" — отметил другой пользователь соцсети.

А третий предположил, что возможно герцогиня Кембриджская отдала кольцо в ремонт.

Напомним, принц Уильям подарил Кейт Миддлтон обручальное кольцо своей матери принцессы Дианы во время отпуска в Кении в октябре 2010 года. Пара шла к этому дню почти 10 лет.

Вспоминая тот день, Уильям как-то сказал, что хотел подарить Кейт украшения своей матери, чтобы быть уверенным в том, что принцесса Диана не пропустит такой день.

"Я носил его с собой в рюкзаке около трех недель до этого, и я буквально не отпускал его, куда бы я ни пошел, я держал его, потому что я знал, что эта штука, если она исчезнет, ​​я буду у меня было много неприятностей, и, поскольку я спланировал это, все прошло хорошо" — вспоминал принц.

"Вы слышите много ужасных историй о том, как сделать предложение и что-то пойдет не так — все прошло очень, очень хорошо, и я был очень рад, что она сказала "да" — добавил Уильям.

Фокус ранее писал о том, как Кейт Миддлтон удается выглядеть стройнее.