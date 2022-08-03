Как Кейт Миддлтон удается выглядеть стройнее. Модный эксперт раскрыла тайну

Герцогиня Кембриджская всегда удачно получается на фотографиях, и тому есть объяснение.

40-летняя Кейт Миддлтон — фаворит королевских поклонников. Ее обожают за элегантность и уравновешенность в любых жизненных ситуациях. Иногда возникает ощущение, что герцогиню Кембриджскую невозможно сфотографировать под неудачным углом. Как оказалось, у нее есть свои хитрости, как выглядеть безупречно на снимках. Об этом пишет издание My London.

Секрет идеальных фотографий Кейт Миддлтон раскрыла модный эксперт Миранда Холдер. По ее словам, герцогиня часто пользуется одним приемом, который помогает ей всегда получатся отлично на снимках — она держит подбородок параллельно земле.

"Ну, герцогиня Кембриджская прошла обучение работе со СМИ, и я собираюсь поделиться дерзкой маленькой хитростью, которую она использует каждый раз, в обязательном порядке. Ее просто научили всегда держать подбородок параллельно земле. Она не наклоняет его вниз, она не наклоняет его вверх, и это обеспечивает хорошую фотографию каждый раз"- сказала Миранда.

Также, по словам Холдер, один из главных секретов Кейт Миддлтон кроется в выборе одежды. Чтобы выглядеть стройнее, Кэтрин подбирает монохромные образы. Причем для этого необязательно выбирать темные оттенки. Визуально вытягивать фигуру могут светлые тотал-луки, что ни раз доказывала Кейт Миддлтон.

[ + – ] Герцогиня Кембриджская выглядет непревзойденно в белом брючном костюме Фото: Getty Images

Монохромный образ удлиняет силуэт, делая человека выше и стройнее. Кроме того, такой наряд упрощает выбор аксессуаров, помогая выглядеть шикарно и дорого.

[ + – ] Монохномные образы помогают Кейт Миддлтон выглядеть стройнее Фото: Getty Images

Еще один модный лайфхак — телесные туфли-лодочки с острым носом. Такая обувь сочетается с любыми цветами и принтами одежды, а также визуально делает ноги длиннее.

По словам Холдер, у Кэтрин есть базовый гардероб, который состоит из продуманных заранее наборов определенных вещей, которые подходят для ее фигуры. Туда входят приталенные и чуть удлиненные жакеты, платья-миди с расклешенной юбкой и акцентом на талии, а также узкие джинсы и классические пальто.

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