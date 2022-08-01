Принц Уильям показал трогательное видео с принцессой Шарлоттой

Герцог Кембриджский и его дочка вместе болеют за женскую сборную Англии по футболу.

Принц Уильям продолжает внимательно следить за игрой женской сборной Англии по футболу и радоваться их успехам. На днях герцог Кембриджский опубликовал трогательное видео со своей семилетней дочерью принцессой Шарлоттой в поддержку спортсменок перед финальным матчем Евро-2020 против сборной Германии. Об этом пишет издание People.

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"Мы оба хотим пожелать львицам удачи сегодня вечером, вы удивительно хорошо выступили в соревновании, и мы все время будем болеть за вас!" — сказал принц Уильям. А его дочь добавила, что надеется на победу сборной.

"Удачи! Я надеюсь, вы выиграете. До свидания!' — сказала наследница престола.

Как известно, 40-летний принц Уильям является президентом Футбольной ассоциации и регулярно посещает матчи. Он часто берет на игру своего старшего сына — 9- летнего принца Джорджа, а также свою супругу Кейт Миддлтон.

В семье Кембриджей есть и своя "подающая надежды звезда" футбола — принцесса Шарлотта. Так о ней отзывался ее отец принц Уильям, когда навестил профессиональных спортсменок в их тренировочном лагере.

"Шарлотта хотела, чтобы я сказал вам, что она действительно хороша в воротах. Она сказала: "Пожалуйста, скажите им об этом". Она подающая надежды звезда на будущее" — рассказал герцог Кембриджский спортсменкам о своей дочери.

Принц Уильям также отметил, что Львицы — такое прозвище у женской сборной Англии по футболу — вдохновляют следующее поколение женщин и девочек играть в футбол.

Напомним, внук Елизаветы II большой футбольный фанат, и в начале июля он сообщал, что будет внимательно следить за участием сборной Англии в чемпионате. Недавно он даже прервал свой летний отпуск, чтобы отправить особое сообщение футбольной команде Англии. Будучи президентом Футбольной ассоциации, он поздравил женскую сборную с выходом в финал "Евро-2022" после победы над Швецией со счетом 4:0.

Фокус ранее писал о том, что девятилетнему принцу Джорджу, неожиданно для него самого, удалось опровергнуть заявления своего дяди принца Гарри о том, что жизнь в королевской семье невыносима.