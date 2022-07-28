Принцу Джорджу удалось опровергнуть слова принца Гарри о королевской семье

Наследник британского престола доказал, что детство во дворце полно радостей.

Принц Джордж, которому недавно исполнилось девять лет, все чаще попадает в заголовки новостей. На этот раз юноше неожиданно удалось опровергнуть заявления своего дяди принца Гарри о том, что жизнь в королевской семье невыносима. Об этом пишет издание News.com.au.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По случаю дня рождения принца Джорджа его родители опубликовали новый снимок сына, на котором он выглядит очень счастливым. В связи с этим королевский комментатор Дэниэд Эльзер решил отметить, что новая фотография наследника британского престола, доказывает, что Гарри ошибался. По словам Эльзера, королевская семья за последние годы очень изменилась и методы воспитания — тоже.

"Гарри никогда не мог отличить, в какой части его несчастных юных лет можно винить дворец, а в какой на самом деле виноваты два запутавшихся человека, которые его воспитали? То, что делает этот новый снимок Джорджа, действительно показывает, что версия королевской семьи, о которой неоднократно говорил Гарри, которая была изначально дисфункциональной и в которой его эмоциональные и психологические потребности никогда не удовлетворялись, ушла" — сказал королевский комментатор.

По мнению Эльзера, счастливый брак принца Уильяма и Кейт Миддлтон способен оградить будущее поколения королевской семьи от ошибок, допущенных Виндзорами в прошлом.

Напомним, в 2020 году герцог и герцогиня Сассекские поделились шокирующими подробностями своей жизни в Букингемском дворце в громком интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

Принц Гарри сказал Опре, что он "попал в ловушку системы, как и вся семья".

А в 2021 году внук Елизаветы II в подкасте Дакса Шепарда рассказал о "боли и страданиях" своего воспитания, отметив, что его детство было похоже на "смесь Шоу Трумана и пребывания в зоопарке".

Заявления герцога Сассекского сильно расстроили как членов королевской семью, так и их поклонников. С того момента отношения принца Гарри с Дворцом натянутые.

Фокус ранее рассказывал, как принца Джорджа называют его одноклассники. Как оказалось, забавное прозвище королевского наследника пришлось по душе даже его родителям.