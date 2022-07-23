Дерзкое прозвище принца Джорджа. Как одноклассники называют правнука Елизаветы II

Друзья принца Джорджа придумали ему забавное прозвище, которое, как говорят, используют даже его родители.

Девятилетний принц Джордж — третий в очереди на британский престол. Уже этим летом он активно выполнял обязанности члена королевской семьи, принимая участия в ключевых мероприятиях, а королева Елизавета II во время своего Платинового юбилея правления представила правнука вместе с принцем Уильямом и принцем Чарльзом как будущее монархии.

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Однако не для всех, кто окружает принца, понятно, как называть его в повседневной жизни. Одноклассникам Джорджа наверняка трудно понять, как обращаться к нему — должны ли они называть наследника британского престола по имени или к нему следует обращаться Ваше Королевское Высочество?

Как пишет издание The Mirror, дети школы Томаса Баттерси на юго-западе Лондона сумели найти выход из трудной ситуации и придумали забавное прозвище для правнука Елизаветы II, которое понравилось даже его родителям. Одноклассники называют юного принца "PG" из-за его инициалов "принц Джордж".

Говорят, что это прозвище стало настолько популярным, что даже дома его родители, принц Уильям и Кейт Миддлтон, стали звать Джорджа "PG", а еще "Tips" — это прозвище принц получил дополнительно, в честь известного британского чайного бренда PG Tips.

Школьное прозвище правнука Елизаветы II на самом деле отличается от королевского протокола. По традиции, члены королевской семьи во время учебы используют титул своего родителя в качестве фамилии. Принца Джорджа одноклассники и учителя знают как Джорджа Кембриджа, а его младших брата и сестру — Шарлотту Кембридж и Луи Кембридж.

Этой традиции придерживались принц Уильям и принц Гарри во время учебы и службы в армии. Они оба носили фамилию в честь титула своего отца принца Уэльского. И были известны как Гарри Уэльс и Уильям Уэльс.

Однако друзья принца Джорджа решили пренебречь традициями и придали титулу принца Джорджа собственное значение.

Как известно, у других членов семьи Кембриджей тоже есть милые прозвища. Например, Шарлотту в семье называют Лотти. Кейт Миддлтон называет своего супруга нежно "детка", а тот в ответ говорит ей "дорогая".

Фокус ранее писал о том, как прошел год старшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которому на днях исполнилось девять лет.