Зухвале прізвисько принца Джорджа. Як однокласники називають правнука Єлизавети II

Друзі принца Джорджа вигадали йому кумедне прізвисько, яке, як кажуть, використовують навіть його батьки.

Дев'ятирічний принц Джордж — третій у черзі на британський престол. Вже цього літа він активно виконував обов'язки члена королівської сім'ї, беручи участь у ключових заходах, а королева Єлизавета II під час свого Платинового ювілею правління представила правнука разом із принцом Вільямом та принцом Чарльзом як майбутнє монархії.

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Проте не всім, хто оточує принца, зрозуміло, як називати його в повсякденному житті. Однокласникам Джорджа напевно важко зрозуміти, як звертатися до нього — чи мають вони називати спадкоємця британського престолу на ім'я, чи до нього слід звертатися Ваша Королівська Високість?

Як пише видання The Mirror, діти школи Томаса Баттерсі на південному заході Лондона зуміли знайти вихід зі скрутної ситуації та придумали кумедне прізвисько для правнука Єлизавети II, яке сподобалося навіть його батькам. Однокласники називають юного принца "PG" через його ініціали "принц Джордж".

Кажуть, що це прізвисько стало настільки популярним, що навіть удома його батьки, принц Вільям та Кейт Міддлтон, стали звати Джорджа "PG", а ще "Tips" — це прізвисько принц отримав додатково, на честь відомого британського чайного бренду PG Tips.

Шкільне прізвисько правнука Єлизавети II насправді відрізняється від королівського протоколу. За традицією, члени королівської сім'ї під час навчання використовують титул свого батька як прізвище. Принца Джорджа однокласники та вчителі знають як Джорджа Кембріджа, а його молодших брата та сестру — Шарлотту Кембрідж та Луї Кембріджа.

Цієї традиції дотримувалися принц Вільям та принц Гаррі під час навчання та служби в армії. Вони обоє мали прізвище на честь титулу свого батька принца Уельського. І були відомі як Гаррі Уельс та Вільям Уельс.

Однак друзі принца Джорджа вирішили знехтувати традиціями та надали титулу принца Джорджа власного значення.

Як відомо, інші члени родини Кембриджів теж мають милі прізвиська. Наприклад, Шарлотту в ній називають Лотті. Кейт Міддлтон називає свого чоловіка ніжно "крихітко", а той у відповідь каже їй "дорога".

Фокус раніше писав про те, як пройшов рік старшого сина Кейт Міддлтон та принца Вільяма, якому днями виповнилося дев'ять років.