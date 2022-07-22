Принцу Джорджу дев'ять років. Як спадкоємець британського престолу провів рік (фото)

Нинішнє літо стало непростим для принца Джорджа, оскільки він був присутній на багатьох королівських заходах.

Принцу Джорджу сьогодні виповнилося дев'ять років. З цієї нагоди його батьки — герцог і герцогиня Кембриджські — опублікували нове фото сина, продемонструвавши шанувальником королівської родини, як сильно виріс спадкоємець британського престолу.

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А Фокус вирішив згадати, як пройшов попередній рік принца Джорджа, який став одним із важливих етапів його дорослішання в ролі члена королівської родини.

Зовсім дорослий

Герцог та герцогиня Кембриджські нечасто з'являються на публіці зі своїми трьома спадкоємцями — дев'ятирічним принцом Джорджем, семирічною принцесою Шарлоттою та чотирирічним принцом Луї. Вони намагаються максимально захистити їх від настирливих папараці, і дати можливість бути просто дітьми.

Однак це літо стало по-справжньому напруженим для королівських спадкоємців. Усі разом вони брали участь у стомливих дорослих заходах з нагоди Платинового ювілею Єлизавети ІІ. А старший син Кембриджів принц Джордж супроводжував своїх батьків — принца Вільяма та Кейт Міддлтон — під час інших важливих подій.

На відміну від найменшої дитини герцога і герцогині Кембриджських — принца Луї — для якого дорослі заходи були просто нестерпними, Джордж тримався молодцем. Він стійко прийняв ювілейні урочистості з нагоди Платинового ювілею монарха, вперше проїхавшись зі своїм молодшим братом і сестрою в кареті під час ходи на честь Єлизавети ІІ. А потім привітав натовп із балкона Букінгемського палацу разом зі своєю знаменитою прабабусею та іншими членами королівської родини. І із задоволенням спостерігав за шоу авіації, яке сильно вразило маленького Луї, змушеного закрити вуха від гучного шуму.

[ + – ] Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї вперше брали участь у святі такого масштабу Фото: Getty Images

[ + – ] Старший син Кембриджів із задоволенням спостерігав за урочистими заходами Фото: Instagram / Duke and Duchess of Cambridge

Також принц Джордж гордо відіграв провідну роль у фінальній появі королівської сім'ї на балконі Букінгемського палацу, під час якого Єлизавета II продемонструвала британцям майбутнє монархії — її старшого правнука, принца Джорджа, який стояв поруч із нею, старшого онука — принца Вільяма, і старшого короля принца Чарльза.

[ + – ] Королівська родина під час Платинового ювілею Єлизавети II Фото: Getty Images

Все ще дитина

Цього року принц Джордж дебютував на Вімблдоні і намагався поводитись, як і слід члену королівської родини. Він одягнув суворий костюм і краватку, махав гравцям, позував фотографам і навіть потис руку голові турніру Яну Хьюїтту перед початком змагань. І справді захоплено спостерігав за грою.

[ + – ] Принц Джордж дебютував на Вімблдоні Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон, яка обожнює теніс і буває на всіх важливих матчах Вімблдона, зокрема й тому, що королівська родина є патроном знаменитого турніру, стверджувала, що її старший син любить цей вид спорту і нещодавно обзавівся ракеткою. Але в якийсь момент захід став надто стомливим для спадкоємця. І він почав по-дитячому колупатися в носі з нудним виглядом, потрапивши в об'єктив фотографів.

[ + – ] Принц Джордж у якийсь момент відчув утому від тенісу Фото: Getty Images

Раніше Фокус розповідав про те, що найближчі роки Кейт Міддлтон та принц Вільям приділятимуть більше уваги своєму старшому синові, розповідаючи про його роль як майбутнього короля Великобританії. Відомо, що герцог і герцогиня Кембриджські робитимуть все можливе, щоб тримати Джорджа якомога далі від пильного ока громадськості. Для цього, зокрема, вони запланували переїзд до Віндзора з дітьми, де спадкоємці отримають більше свободи.

Також Фокус писав про те, що принц Джордж дуже схожий на свого батька, принца Вільяма. Це можна побачити на фотографії, яку Кейт Міддлтон зробила цього місяця під час сімейного відпочинку та опублікувала на честь дня народження сина.