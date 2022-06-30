Стало відомо, як Кейт Міддлтон та принц Вільям розповіли синові про його роль короля

Принц Джордж посідає третє місце на королівський престол.

Стало відомо, як принц Вільям та Кейт Міддлтон розповіли своєму старшому синові Джорджу про його майбутню роль короля Великобританії. Про це пише Marie Claire.

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Як відомо, коли дійшло до того, щоб розповісти 8-річному принцу Джорджу, що на нього чекає в майбутньому, герцоги Кембриджські придумали план, щоб гарантувати, що їхньому сину не повідомлять "випадково". Принц Вільям та Кетрін Міддлтон вирішили самі розповісти майбутньому королю про його відповідальну роль у монархії.

[ + – ] Принц Джордж є старшим сином Кейт Міддлтон та принца Вільяма Фото: Getty Images

"Вільям не відкрив світові, як і коли він повідомив своєму синові велику новину. Можливо, одного дня Джордж сам розповість нам цю історію", — зазначає королівський біограф Роберт Лейс.

Проте відомо, що у 2020, коли принцу виповнилося сім років, герцогське подружжя детальніше розповіло своєму синові про його майбутнє на престолі.

"Ви не можете забувати, що принц Джордж є надзвичайно важливим як майбутній спадкоємець престолу, і неминучим є те, що в наступні роки все більше уваги приділятимуть йому", — розповідає ще один королівський фахівець.

[ + – ] Принцу Джорджу у липні 2022 виповниться 9 років Фото: Instagram/kensingtonroyal

Проте батьки робитимуть усе можливе, аби тримати Джорджа подалі від пильного ока громадськості.

Також відомо, що раптовий переїзд Кейт Міддлтон та принца Вільяма до Віндзора з дітьми є важливим для того, аби герцоги дали більше свободи принцу Джорджу, принцесі Шарлотті та принцу Луї.

Нагадаємо, близькі друзі та королівські експерти розповіли правду про стосунки Кейт Міддлтон та принца Вільяма.

Також Фокус писав про особливу роль 8-річного принца Джорджа під час Платинового ювілею королеви Єлизавети.