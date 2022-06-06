Чому принц Джордж стояв поруч із королевою під час фіналу Платинового ювілею

Старший син принца Вільяма — третій у черзі на британський престол.

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Під час фінальних урочистостей з нагоди 70-ї річниці правління Єлизавети II члени королівської сім'ї вийшли на балкон Букінгемського палацу, щоб вітати натовп. Центральне місце на балконі зайняла Єлизавета II, праворуч від неї стояв принц Чарльз — майбутній король Великобританії та його дружина, герцогиня Корнуольська, ліворуч — принц Джордж, принцеса Шарлотта, принц Луї, позаду них принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон. Для заходу королева обрала зелений костюм із чудовим капелюшком у тон. Про це пише Hellomagazine.

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Це був історичний момент для Єлизавети II, оскільки вона показала основних членів королівської сім'ї, які формують майбутнє монархії. А також продемонструвала послідовність спадкоємців британського престолу. Наступний у черзі на трон — принц Чарльз, його старший син, принц Вільям, і його старший син, принц Джордж. Для грандіозного фіналу на балкон вийшла невелика група членів королівської родини порівняно з тією, що була на Trooping the Colour у четвер.

Фото: Getty Images

96-річна королева порадувала шанувальників своїм прибуттям одразу після захоплюючої театралізованої вистави. Єлизавету II зустріли захопленими оваціями під звуки національного гімну.

Завершуючи чотириденні урочистості королева подякувала всім, хто розділив із нею таку грандіозну подію.

"Коли справа доходить до того, як відзначити сімдесят років як вашу королеву, немає жодних настанов, яким можна було б слідувати. Але я була глибоко зворушена тим, що так багато людей вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати мій Платиновий ювілей" — звернулася королева до своїх підданих.

Раніше Фокус розповідав, як відбулися урочистості з нагоди Платинового ювілею Єлизавети ІІ. У фіналі багатоденних урочистостей королева з'явилася в дорогоцінній діамантовій броші, яку вдягла на знак поваги до довгого правління Вікторії.

Також Фокус писав, що зіркою королівського ювілею правління став принц Луї. Чотирирічний син Кейт Міддлтон та принца Вільяма не міг стримати емоцій. Спадкоємець британського престолу втомився від довгих урочистих заходів і постійно корчив гримаси.