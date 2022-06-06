Королева Єлизавета одягла особливу брошку-бант на Платиновий ювілей

Королева завжди ретельно підбирає прикраси і до свого яскраво-зеленого вбрання вона обрала брошку королеви Вікторії.

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Королева Єлизавета II віддала шану своїй знаменитій прапрабабусі — королеві Вікторії, яка правила країною майже 67 років: рекордний термін, який Єлизаветі вдалося перевершити. Адже вона на троні вже 70 років, чому й присвячено святкування Платинового ювілею. Про це пише Daily Mail.

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На фіналі багатоденних урочистостей королева з'явилася на балконі Букінгемського палацу в яскравому вбранні та капелюшку в тон, а образ доповнила намистом намиста, перлинними сережками та дорогоцінною діамантовою брошкою, яку вдягла на знак поваги до довгого правління Вікторії.

Вікторія замовила брошку-бант у 1858 році у компанії Garrard. Існують ще дві подібні брошки і всі вони є реліквіями Корони. Тобто передаються від монарха до монарха.

[ + – ] Королева Єлизавета наряд з брошкою королеви Вікторії Фото: Getty Images

Її Величність завжди доповнює свої образи брошками, і вони мають особливе значення, найчастіше — сентиментальне.

Вікторія, до речі, одягала одразу три брошки-банти, але Єлизавета вибирає зазвичай одну з них.

Наряд королеви, до речі, був бездоганним. Вона також одягла рукавички і взяла з собою тростину, віднедавна свій обов'язковий аксесуар.

[ + – ] Святкування Платинового ювілею королеви

Експерт з мови тіла, Джуді Джеймс, переглянувши відео з королевою, зазначила, що та, зазвичай холоднокровна і спокійна, ледве стримувала емоції, коли тисячі шанувальників виконували "Боже, бережи королеву".

"Вона використала всю свою силу волі, щоб уперше в житті не зламатися на публіці та стримати сльози", — сказала Джеймс.

Пізніше королева зізналася в офіційному зверненні до нації, що була "глибоко зворушена".

"Коли справа доходить до того, як відзначити сімдесят років своєї королеви, немає жодних настанов, яким можна було б слідувати. Це дійсно вперше. Але я була втішена і глибоко зворушена тим, що так багато людей вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати мій платиновий ювілей. Хоч я і не була присутня особисто на кожному заході, моє серце було з усіма вами. Я, як і раніше, готова служити вам у міру своїх можливостей за підтримки моєї родини", — сказала королева.