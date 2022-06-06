Експерт з мови тіла розкрив таємницю королеви під час її останньої появи на публіці

Її Величність була по-справжньому зворушена тією хвилею народної любові, яка проявилася в дні святкування 70-річчя її правління.

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Королева Єлизавета II з'явилася на балконі Букінгемського палацу в останній день святкування Платинового ювілею свого правління в оточенні принца Чарльза з дружиною, Каміллою паркер Боулз, а також з принцом Вільямом, Кейт Міддлтон та їхніми трьома дітьми. Експерт з мови тіла Джуді Джеймс, монарха на той момент переповнювали дуже серйозні емоції, пише Daily Mail.

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За її словами, коли королева стояла на балконі, вона "з усіх сил намагалася не розплакатися".

Її Величність була перед публікою близько трьох хвилин, спираючись на тростину. Вона заявила, що "присвятила себе служінню нації в міру своїх сил та можливостей". Такі слова звучать більш ніж переконливо з огляду на те, що країною королева править уже 70 років, ставши рекордсменом серед британських монархів.

Джуді Джеймс зазначає, що Єлизавета II використала всю свою силу волі, щоб не зламатися і показати справжні емоції перед підданими. Вона сказала, що явні ознаки цього можна було побачити в очах королеви і за її губами, коли вона стояла на найвідомішому балконі у світі.

"Забудьте про деякі рідкісні випадки, коли в минулому королеву вважали плачливою, часто це було пов'язано не більше ніж з вологими очима, які можуть спричинити холодна погода або навіть вік. Цей вид на балконі показав відповідніші ознаки того, що вона, можливо, щосили стримувала сльози".

[ + – ] Королева ледве стримувалась, щоб не заплакати Фото: Getty Images

Королева вимовила коротку промову, в якій подякувала британцям:

"Коли справа доходить до того, як відзначити 70 років правління, немає жодного керівництва, якому можна було б слідувати. Це справді вперше. Але я була задоволена і глибоко зворушена тим, що так багато людей вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати мій платиновий ювілей. Хоча я, можливо, не була присутня на кожному заході особисто, моє серце було з усіма вами, і я, як і раніше, готова служити вам у міру своїх можливостей за підтримки моєї сім'ї. Мене надихнула доброта, радість і взаємозв'язок, які були такі очевидні в останні дні, і я сподіваюся, що це оновлене почуття єднання буде відчуватися протягом багатьох років. Я щиро дякую вам за ваші добрі побажаня і за ту роль, яку ви всі зіграли в цих щасливих урочистостях".

Після того, як національний гімн виконав хор знаменитостей, включаючи сера Девіда Джейсона, Гаррі Реднаппа, сера Кліффа Річарда, Сенді Шоу та Фелісіті Кендал, королева знову помахала присутнім та пішла.

Нагадаємо, монарх з'явилася на святкуванні Платинового ювілею в унікальній брошці.