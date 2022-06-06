Эксперт по языку тела раскрыл тайну королевы во время ее последнего появления на публике

Ее Величество была по-настоящему тронута той волной народной любви, которая проявилась в дни празднования 70-летия ее правления.

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Королева Елизавета II появилась на балконе Букингемского дворца в последний день празднования Платинового юбилея своего правления в окружении принца Чарльза с супругой, Камиллой паркер Боулз, а также с принцем Уильямом, Кейт Миддлтон и их тремя детьми. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс, монарха в тот момент переполняли очень серьезные эмоции, пишет Daily Mail.

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По ее словам, когда королева стояла на балконе, она "изо всех сил старалась не расплакаться".

Ее Величество находилось перед публикой около трех минут, опираясь на трость. Она заявила, что "посвятила себя служению нации в меру своих сил и возможностей". Такие слова звучат более чем убедительно, учитывая, что страной королева правит уже 70 лет, став рекордсменом среди британских монархов.

Джуди Джеймс отмечает, что Елизавета II использовала всю свою силу воли, чтобы не сломаться и не показать настоящие эмоции перед подданными. Она сказала, что явные признаки этого можно было увидеть в глазах королевы и по ее губам, когда она стояла на самом известном балконе в мире.

"Забудьте о некоторых редких случаях, когда в прошлом королеву считали плачущей, часто это было связано не более чем с влажными глазами, которые могут быть вызваны холодной погодой или даже возрастом. Этот вид на балконе показал более подходящие признаки того, что она, возможно, изо всех сил сдерживала слезы".

[ + – ] Королева едва сдерживалась, чтобы не заплакать Фото: Getty Images

Королева произнесла короткую речь, в которой поблагодарила британцев:

"Когда дело доходит до того, как отметить 70 лет правления, нет никакого руководства, которому можно было бы следовать. Это действительно впервые. Но я была польщена и глубоко тронута тем, что так много людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать мой платиновый юбилей. Хотя я, возможно, не присутствовала на каждом мероприятии лично, мое сердце было со всеми вами, и я по-прежнему готова служить вам в меру своих возможностей при поддержке моей семьи. Меня вдохновили доброта, радость и родство, которые были так очевидны в последние дни, и я надеюсь, что это обновленное чувство единения будет ощущаться в течение многих лет. Я искренне благодарю вас за ваши добрые пожелания и за ту роль, которую вы все сыграли в этих счастливых торжествах".

После того, как национальный гимн был исполнен хором знаменитостей, включая сэра Дэвида Джейсона, Гарри Реднаппа, сэра Клиффа Ричарда, Сэнди Шоу и Фелисити Кендал, королева снова помахала присутствующим и ушла.

Напомним, монарх появилась на праздновании Платинового юбилея в уникальной броши.