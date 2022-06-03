Королева Елизавета II появилась на публике в уникальной броши Platinum Jubilee

Королева Великобритании всегда уделяла большое внимание символизму украшений. Платиновый юбилей не стал исключением.

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Великобритания отмечает Платиновый юбилей правления королевы Елизаветы II, поэтому не удивительно, что каждое появление 96-летнего монарха на публике сопровождается не только аплодисментами и радостными возгласами, но и пристальным вниманием к деталям. А они по случаю такой даты есть. Например, во время церемонии зажжения первого из 3500 тысяч маяков, которая состоялась на территории Виндзорского дворца, королева появилась в нефритово-зеленом креповом пальто Stuart Pravin и шелковом платье с набивным рисунком в оттенках нефрита и темно-серого. Особое внимание монарх уделила аксессуарам, надев новую брошь Platinum Jubilee, сообщает Daily Mail.

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Платиновое юбилейное украшение было заказано компанией Goldsmiths в качестве подарка Ее Величеству на 70-летие правления.

[ + – ] Брошь символизирует четыре нации – Уэльс, Англию, Шотландию и Северную Ирландию Фото: Getty Images

Дизайн броши вдохновлен ​​четырьмя нациями, составляющими Великобританию, которые представлены четырьмя бриллиантовыми завитками и национальными цветами: розой, чертополохом, нарциссом и трилистником. Он также включает в себя ландыш, один из любимых цветков королевы, который использовался в ее букете для коронации.

Церемония стала для Елизаветы II третьим мероприятием в первый день празднований. Зажжение маяка – часть специальной двойной церемонии с ее внуком, герцогом Кембриджским, ожидающим в 35 милях от Букингемского дворца, где центральный маяк – 21-метровая живая скульптура "Дерево деревьев" – впоследствии была зажжена по приказу королевы.

Монарха встретили в замковом Четырехугольнике с фанфарами государственные трубачи у Государева входа, недалеко от ее личных апартаментов, в 21:30. Ее сопровождали личный секретарь сэр Эдвард Юнг, фрейлина леди Сьюзен Хасси и конюший подполковник Королевской морской пехоты Том Уайт.

Около 130 членов общины Виндзорского замка, собравшихся посмотреть на церемонию, приветствовали королеву, причем некоторые из размахивали флагами.

Глобус Содружества Наций – синий шар, который находится внутри серебряной короны на сине-золотой подушке – специально создан для проекта "Маяки" как символ предыдущих юбилеев королевы и включает в себя элементы из серебра, золота, бриллиантов и платины.

Камни в короне означают объединение четырех народов Соединенного Королевства для празднования юбилея и были собраны с вершины четырех самых высоких вершин – горы Сноудон (Уэльс), Бен-Невис (Шотландия), Слив Донард (Северная Ирландия) и Скафелл Пайк (Англия).

Когда Елизавета II приложила палец к земному шару, яркие белые огни помчались по Четырехугольнику к знаменитой Круглой башне Виндзора, а затем поднялись на "Древо Деревьев" в Лондоне.

Хотя это была короткая церемония, продолжавшаяся менее 10 минут, королева опоздала на нее из-за того, что требовались сумерки, да и само мероприятие пришлось на конец чрезвычайно долгого и изнурительного дня для пожилого и все более слабеющего монарха.

После этого королева медленна ушла домой, помахав гостям на прощание.

Маяки теперь будут зажжены по всей Великобритании и по всему Содружеству, а также на таких объектах, как Лондонский Тауэр, Большой Виндзорский парк, замок Хиллсборо и поместья королевы Сандрингем и Балморал, а также на вершинах четырех самых высоких вершин Великобритании.

Первые маяки также будут зажжены на Тонге и Самоа в южной части Тихого океана, а последний – в центральноамериканской стране Белиз.

"Дерево деревьев" в Лондоне является частью общенационального проекта Queen’s Green Canopy, целью которого является создание "живого наследия" для монарха путем поощрения местных жителей к посадке тысяч новых деревьев.

Размещение "Дерева деревьев" в центре светового маяка отражает долгую историю королевской семьи в защите окружающей среды и отдает должное 70-летнему служению Ее Величества нации.

Напомним, королева не появится на пятничной службе благодарения по случаю юбилея из-за проблем со здоровьем.