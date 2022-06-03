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Королева Елизавета II появилась на публике в уникальной броши Platinum Jubilee

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Елизавета II
Фото: Getty Images | Елизавета II в первый день торжеств по случаю Платинового юбилея посетила три мероприятия

Королева Великобритании всегда уделяла большое внимание символизму украшений. Платиновый юбилей не стал исключением.

Великобритания отмечает Платиновый юбилей правления королевы Елизаветы II, поэтому не удивительно, что каждое появление 96-летнего монарха на публике сопровождается не только аплодисментами и радостными возгласами, но и пристальным вниманием к деталям. А они по случаю такой даты есть. Например, во время церемонии зажжения первого из 3500 тысяч маяков, которая состоялась на территории Виндзорского дворца, королева появилась в нефритово-зеленом креповом пальто Stuart Pravin и шелковом платье с набивным рисунком в оттенках нефрита и темно-серого. Особое внимание монарх уделила аксессуарам, надев новую брошь Platinum Jubilee, сообщает Daily Mail.

Платиновое юбилейное украшение было заказано компанией Goldsmiths в качестве подарка Ее Величеству на 70-летие правления.

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Брошь символизирует четыре нации – Уэльс, Англию, Шотландию и Северную Ирландию
Фото: Getty Images

Дизайн броши вдохновлен ​​четырьмя нациями, составляющими Великобританию, которые представлены четырьмя бриллиантовыми завитками и национальными цветами: розой, чертополохом, нарциссом и трилистником. Он также включает в себя ландыш, один из любимых цветков королевы, который использовался в ее букете для коронации.

Церемония стала для Елизаветы II третьим мероприятием в первый день празднований. Зажжение маяка – часть специальной двойной церемонии с ее внуком, герцогом Кембриджским, ожидающим в 35 милях от Букингемского дворца, где центральный маяк – 21-метровая живая скульптура "Дерево деревьев" – впоследствии была зажжена по приказу королевы.

Монарха встретили в замковом Четырехугольнике с фанфарами государственные трубачи у Государева входа, недалеко от ее личных апартаментов, в 21:30. Ее сопровождали личный секретарь сэр Эдвард Юнг, фрейлина леди Сьюзен Хасси и конюший подполковник Королевской морской пехоты Том Уайт.

Около 130 членов общины Виндзорского замка, собравшихся посмотреть на церемонию, приветствовали королеву, причем некоторые из размахивали флагами.

Глобус Содружества Наций – синий шар, который находится внутри серебряной короны на сине-золотой подушке – специально создан для проекта "Маяки" как символ предыдущих юбилеев королевы и включает в себя элементы из серебра, золота, бриллиантов и платины.

Камни в короне означают объединение четырех народов Соединенного Королевства для празднования юбилея и были собраны с вершины четырех самых высоких вершин – горы Сноудон (Уэльс), Бен-Невис (Шотландия), Слив Донард (Северная Ирландия) и Скафелл Пайк (Англия).

Когда Елизавета II приложила палец к земному шару, яркие белые огни помчались по Четырехугольнику к знаменитой Круглой башне Виндзора, а затем поднялись на "Древо Деревьев" в Лондоне.

Хотя это была короткая церемония, продолжавшаяся менее 10 минут, королева опоздала на нее из-за того, что требовались сумерки, да и само мероприятие пришлось на конец чрезвычайно долгого и изнурительного дня для пожилого и все более слабеющего монарха.

После этого королева медленна ушла домой, помахав гостям на прощание.

Маяки теперь будут зажжены по всей Великобритании и по всему Содружеству, а также на таких объектах, как Лондонский Тауэр, Большой Виндзорский парк, замок Хиллсборо и поместья королевы Сандрингем и Балморал, а также на вершинах четырех самых высоких вершин Великобритании.

Первые маяки также будут зажжены на Тонге и Самоа в южной части Тихого океана, а последний – в центральноамериканской стране Белиз.

"Дерево деревьев" в Лондоне является частью общенационального проекта Queen’s Green Canopy, целью которого является создание "живого наследия" для монарха путем поощрения местных жителей к посадке тысяч новых деревьев.

Размещение "Дерева деревьев" в центре светового маяка отражает долгую историю королевской семьи в защите окружающей среды и отдает должное 70-летнему служению Ее Величества нации.

Напомним, королева не появится на пятничной службе благодарения по случаю юбилея из-за проблем со здоровьем.