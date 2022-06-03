Королева Єлизавета II з'явилася на публіці в унікальній брошці Platinum Jubilee

Королева Великобританії завжди приділяла велику увагу символізму прикрас. Платиновий ювілей не став винятком.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Великобританія відзначає Платиновий ювілей правління королеви Єлизавети II, тому не дивно, що кожну появу 96-річного монарха на публіці супроводжують не лише оплесками та радісними вигуками, а й пильною увагою до деталей. А вони з нагоди такої дати є. Наприклад, під час церемонії запалення першого з 3500 тисяч маяків, що відбулася на території Віндзорського палацу, королева з'явилася в нефритово-зеленому креповому пальті Stuart Pravin та шовковій сукні з набивним малюнком у відтінках нефриту та темно-сірого. Особливу увагу приділила монарх аксесуарам, одягнувши нову брошку Platinum Jubilee, повідомляє Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Платинова ювілейна прикраса замовлена компанією Goldsmiths як подарунок Її Величності на 70-річчя правління.

[ + – ] Брошка символізує чотири нації – Уельс, Англію, Шотландію та Північну Ірландію Фото: Getty Images

Дизайн брошки надихнутий чотирма націями, що складають Великобританію, які представлені чотирма діамантовими завитками та національними кольорами: трояндою, чортополохом, нарцисом і трилисником. Він також включає конвалію, одну з улюблених квіток королеви, яку використовували в її букеті для коронації.

Церемонія стала для Єлизавети II третім заходом у перший день святкувань. Запалення маяка — частина спеціальної подвійної церемонії з її онуком, герцогом Кембриджським, який чекає за 35 миль від Букінгемського палацу, де центральний маяк — 21-метрова жива скульптура "Дерево дерев" — згодом запалена за наказом королеви.

Монарха зустріли в замковому Чотирикутнику з фанфарами державні трубачі біля Входу монарха, неподалік її особистих апартаментів, о 21:30. Її супроводжували особистий секретар сер Едвард Юнг, фрейліна леді Сьюзен Хассі та конюший підполковник Королівської морської піхоти Том Вайт.

Близько 130 членів громади Віндзорського замку, які зібралися подивитися на церемонію, вітали королеву, причому деякі з них розмахували прапорами.

Глобус Співдружності Націй — синя куля, яка знаходиться всередині срібної корони на синьо-золотій подушці — спеціально створена для проєкту "Маяки" як символ попередніх ювілеїв королеви й включає елементи зі срібла, золота, діамантів і платини.

Камені в короні означають об'єднання чотирьох народів Сполученого Королівства для святкування ювілею та зібрані з вершини чотирьох найвищих вершин — гори Сноудон (Уельс), Бен-Невіс (Шотландія), Слів Донард (Північна Ірландія) та Скафелл Пайк (Англія).

Коли Єлизавета II приклала палець до земної кулі, яскраві білі вогні помчали Чотирикутником до знаменитої Круглої вежі Віндзора, а потім піднялися на "Дерево Дерев" у Лондоні.

Хоча це була коротка церемонія, що тривала менш як 10 хвилин, королева спізнилася на неї через те, що були потрібні сутінки, та й сам захід припав на кінець надзвичайно довгого і виснажливого дня для літнього і дедалі слабшого монарха.

Після цього королева повільно пішла додому, помахавши гостям на прощання.

Маяки тепер будуть запалені по всій Великій Британії та по всій Співдружності, а також на таких об'єктах, як Лондонський Тауер, Великий Віндзорський парк, замок Хіллсборо та маєтки королеви Сандрінгем і Балморал, а також на вершинах чотирьох найвищих гір Великобританії.

Перші маяки також запалять на Тонгу та Самоа в південній частині Тихого океану, а останній — у центральноамериканській країні Беліз.

"Дерево дерев" у Лондоні є частиною загальнонаціонального проєкту Queen's Green Canopy, метою якого є створення "живої спадщини" для монарха шляхом заохочення місцевих жителів до посадки тисяч нових дерев.

Розміщення "Дерева дерев" у центрі світлового маяка зображає довгу історію королівської сім'ї у захисті навколишнього середовища та віддає належне 70-річному служінню Її Величності нації.

Нагадаємо, королева не з'явиться на п'ятничній службі подяки з нагоди ювілею через проблеми зі здоров'ям.