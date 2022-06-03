Єлизавета II пропустить ювілейну службу подяки через погане самопочуття

Принц Чарльз офіційно представлятиме королеву на заході.

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Букінгемський палац заявив, що королева пропустить сьогоднішню національну службу подяки у соборі Святого Павла з нагоди Платинового ювілею через погане самопочуття. Після вчорашніх грандіозних урочистостей на честь 70-річчя правління вона відчуває "деякий дискомфорт" із мобільністю. Про це пише The Guardian.

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У Букінгемському палаці повідомили, що королева отримала велике задоволення від параду у четвер і вдячна кожному, хто взяв участь у грандіозній події, але треба брати до уваги, що національна служба подяки у соборі Святого Павла потребує певної активності та буде очевидно втомливою для 96-річного монарха, тому Її Величність з великим небажанням дійшла висновку, що буде відсутня на заході.

У виданні пишуть, що Єлизавету II офіційно представлятиме спадкоємець британського престолу принц Чарльз. Порядок служби залишиться тим самим, крім ходи королеви. Це означає, що принц Чарльз, герцогиня Корнуолльська та герцог і герцогиня Кембриджські приїдуть на службу на 10 хвилин пізніше, ніж планувалося. Захід розпочнеться у п'ятницю, 3 червня, об 11:30 за Гринвічем.

Нагадаємо, у четвер, 2 червня, у Великій Британії урочисто відкрили грандіозні чотириденні святкування Платинового ювілею правління Єлизавети II. Фокус розповідав, що день розпочався з параду, відомого як Trooping the Colour. Королівський ювілей традиційно привітала кінна гвардія. У параді верхи на конях брали участь принц Вільям, принц Чарльз і принцеса Анна. Усі вони були у військовій формі. Інші члени королівської сім'ї їхали в екіпажі.

У кареті під час важливої урочистості вперше дебютували діти Кейт Міддлтон. Зіркою першого дня став принц Луї — хлопчик не зміг витримати стомлювального заходу та постійно кривлявся, спостерігаючи за святом із балкону Букінгемського палацу. Його знаменитій прабабусі довелося заспокоювати бешкетника, що в неї чудово вийшло. Після розмови з Єлизаветою II принц Луї перестав кривлятися.