Принц Луї став зіркою Платинового ювілею Єлизавети II

Чотирирічний син Кейт Міддлтон і принца Вільяма не міг всидіти на місці та постійно кривлявся.

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Чотирирічний Принц Луї зайняв центральне місце на сьогоднішньому святкуванні Платинового ювілею Єлизавети II. Під час Trooping the Colour непосида не міг витримати надто втомливого для нього заходу та постійно кривлявся, чим приніс задоволення фотографам. Про це пише Daily mail.

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На початку параду малюк разом зі своєю мамою, Кейт Міддлтон, сестрою, принцесою Шарлоттою, та старшим братом, принцом Джорджем, уперше проїхався у кареті під час важливого заходу й енергійно махав перехожим. Однак після жвавої поїздки в екіпажі у чотирирічного принца очевидно вщух ентузіазм. Опинившись на балконі Букінгемського палацу разом із батьками та своєю прабабусею, Єлизаветою II, бешкетник не знав, чим себе зайняти. Він похмуро салютував кінногвардійському параду, після чого кривлявся, показуючи, як сильно його втомило те, що відбувається.

Якоїсь миті, коли в небі пролітали літаки, гучний шум здався нестерпним для дитини, він затулив вуха руками і закричав.

[ + – ] Принц Луї закрив вуха через гучний шум під час параду Фото: Instagram / Duke and Duchess of Cambridge

Під час цієї події королева Великобританії спробувала відволікти принца Луї, зав'язавши з ним розмову. Як зазначають у Daily mail, у Єлизавети II очевидно особливий зв'язок із правнуком, тому що в момент, коли вона з ним говорила, дитина з натхненням слухала монарха.

Коли шоу закінчилося, королева повернулася до правнука і сказала: "Пішли, тепер усе". Це справді було чудово, так неймовірно". Мабуть, її слова заспокоїли спадкоємця престолу.

У виданні зазначили, що костюм, у якому принц Луї з'явився на святкуванні ювілею правління своєї прабабусі, дуже схожий на той, що одягав його батько, принц Вільям, на ювілей Єлизавети II у 1985 році. Можливо, костюм моряка — це сімейна реліквія.

[ + – ] Єлизавета II спробувала заспокоїти онука під час свята Фото: Instagram/Duke and Duchess of Cambridge

Фокус раніше розповідав, що під час святкування Платинового ювілею Єлизавети II її дочка, принцеса Анна, з'явилася на параді у військовій формі з регаліями верхи на коні. Вона одягла форму для участі в кінному параді, оскільки є почесним контрадміралом і головнокомандувачем Портсмута, а також опікується Королівським флотом і благодійною організацією Королівської морської піхоти. Принцеса Анна дуже відповідально ставиться до свого заступництва і зазвичай очолює список найпрацьовитіших королівських осіб.