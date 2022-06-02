Принц Луи стал звездой Платинового юбилея Елизаветы II
Четырехлетний сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма не мог усидеть на месте и постоянно корчил рожи.
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Четырехлетний Принц Луи занял центральное место на сегодняшнем праздновании Платинового юбилея Елизаветы II. Во время Trooping the Colour непоседа не мог выдержать слишком утомительного для него мероприятия и постоянно корчил рожи, чем доставил удовольствие фотографам. Об этом пишут Daily mail.
В начале парада малыш вместе со своей мамой, Кейт Миддлтон, сестрой, принцессой Шарлоттой, и старшим братом, принцем Джорджем, впервые проехался в карете во время важного мероприятия и энергично махал прохожим. Однако после оживленной поездки в экипаже у четырехлетнего принца явно поутих энтузиазм. Оказавшись на балконен Букингемского дворца вместе с родителями и своей прабабушкой, Елизаветой II, озорник не знал, чем себя занять. Он хмуро салютировал конногвардейскому параду, после чего корчил рожи, показывая, как сильно его утомило происходящее.
В какой-то момент, когда в небе пролетали самолеты, громкий шум показался невыносимым для ребенка, он закрыл уши руками и закричал.
Во время этого происшествия королева Великобритании попыталась отвлечь принца Луи, завязав с ним беседу. Как отмечают в Daily mail, у Елизаветы II явно особая связь с правнуком, так как в момент, когда она с ним говорила, ребенок с воодушевлением слушал монарха.
Когда шоу закончилось, королева повернулась к правнуку и сказала: "Пошли, теперь все". Это действительно было чудесно, так невероятно". Видимо, ее слова успокоили наследника престола.
В издании отметили, что костюм, в котором принц Луи появился на праздновании юбилея правления своей прабабушки очень похож на тот, что надевал его отец, принц Уильям, в 1985 году. Возможно, костюм моряка — это семейная реликвия.
Фокус ранее рассказывал, что во время празднования Платинового юбилея Елизаветы II ее дочь, 71-летняя принцесса Анна, появилась на параде в военной форме с регалиями верхом на лошади. Она надела форму для участия в конном параде, поскольку является почетным контр-адмиралом и главнокомандующей Портсмута, а также покровительствует Королевскому флоту и благотворительной организации Королевской морской пехоты. Принцесса Анна очень ответственно относится к своему покровительству и обычно возглавляет список самых трудолюбивых королевских особ.