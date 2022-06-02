Принцесса Анна надела военную форму в честь юбилея королевы

Дочка Елизаветы II участвовала в параде конной гвардии по случаю Платинового юбилея британского монарха.

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Сегодня в Великобритании проходят торжества в честь 70-ти летия правления Елизаветы II. Открывает четырехдневные празднования традиционный парад конной гвардии, в котором принимают участие члены королевской семьи. В этом году 71-летняя дочь королевы, принцесса Анна, вместе с принцем Чарльзом и принцем Уильямом в полной военной форме и с регалиями проехалась верхом на лошади в честь юбилея правления своей матери. Об этом сообщает Hellomagazine.

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Известно, что члены королевской семьи, связанные с военными и военно-морскими силами, носили военную форму на государственных мероприятиях с 19 века. И хотя принцесса Анна не служила в армии, в отличие от ее братьев, принца Чарльза и принца Эндрю, она является почетным контр-адмиралом и главнокомандующей Портсмута, а также покровительствует Королевскому флоту и благотворительной организации Королевской морской пехоты, поэтому она присутствует на параде в форме.

Как пишет Hellomagazine, принцесса Анна ежегодно выполняет сотни заданий, связанных со своим военным покровительством, и обычно возглавляет список самых трудолюбивых королевских особ.

Напомним, в военном спектакле участвовали более 1200 офицеров и солдат и 240 лошадей из хозяйственной дивизии, устроивших зрелище. К празднованию также присоединились сотни армейских музыкантов 1-го батальона ирландской гвардии.

Герцогиня Корнуольская, герцогиня Кембриджская с детьми, а также граф и графиня Уэссекские и их дети отправились на парад в экипаже. Сыновья и дочка Кейт Миддлтон и принца Уильяма впервые проехались в карете во время такого важного события.

Фокус ранее рассказывал, что в честь юбилея правления Елизаветы II в ее официальном Instagram-аккаунте опубликовали новый портрет королевы. На снимке монарх улыбалась и казалась счастливой.

Также Фокус писал о том, как выглядела знаменитое платье Елизаветы II во время коронации. Оно было сшито из белого атласа и украшено вышитыми золотыми нитками узорами, символизирующими страны Содружества, а также усыпано тысячами бриллиантами и драгоценными камнями. Корона монарха весила около трех килограммов, поэтому будущей королеве за несколько дней до церемонии пришлось тайно доставить головной убор во дворец, чтобы привыкнуть к его весу.