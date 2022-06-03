Елизавета II пропустит юбилейную службу благодарения из-за плохого самочувствия

Принц Чарльз будет официально представлять королеву на мероприятии.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Букингемский дворец заявил, что королева пропустит сегодняшнюю национальную службу благодарения в соборе Святого Павла по случаю Платинового юбилея из-за плохого самочувствия. После вчерашних грандиозных торжеств в честь 70-ти летия правления она испытывает "некоторый дискомфорт" с мобильностью. Об этом пишет The Guardian.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В Букингемском дворце сообщили, что королева получила большое удовольствие от парада в четверг и благодарно каждому, кто принял участие в грандиозном событии, но нужно принимать во внимание, что национальная служба благодарения в соборе Святого Павла требует определенной активности и будет явно утомительна для 96-летнего монарха, потому Ее Величество с большой неохотой пришла к выводу, что будет отсутствовать на мероприятии.

В издании пишут, что Елизавету II будет официально представлять наследник британского престола принц Чарльз. Порядок службы останется прежним, за исключением шествия королевы. Это означает, что принц Чарльз, герцогиня Корнуолльская и герцог и герцогиня Кембриджские приедут на службу на 10 минут позже, чем планировалось. Мероприятие начнется в пятницу, 3 июня, в 11:30 по Гринвичу.

Напомним, в четверг, 2 июня, в Великобритании торжественно открыли грандиозные четырехдневные празднования Платинового юбилея правления Елизаветы II. Фокус рассказывал о том, что день начался с парада, известного как Trooping the Colour. Королевский юбилей традиционно приветствовала конная гвардия. В параде верхом на лошадях принимали участие принц Уильям, принц Чарльз и принцесса Анна. Все они были в военной форме. Остальные члены королевской семьи ехали в экипаже.

В карете во время важного торжества впервые дебютировали дети Кейт Миддлтон. Звездой первого дня стал принц Луи — мальчик не смог выдержать утомительного мероприятия и постоянно корчил рожи, наблюдая за праздником с балкона Букингемского дворца. Его знаменитой прабабушке пришлось успокаивать озорника, что у нее отлично получилось. После разговора с Елизаветой II принц Луи перестал кривляться.