Королева Елизавета надела особенную брошь-бант на Платиновый юбилей

Королева всегда тщательно подбирает украшения и к своему ярко-зеленому наряду она выбрала брошь королевы Виктории

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Королева Елизавета II отдала дань уважения своей знаменитой прапрабабушке – королеве Виктории, которая правила страной почти 67 лет: рекордный срок, который Елизавете удалось превзойти. Ведь она на троне уже 70 лет, чему и посвящены празднества Платинового юбилея. Об этом пишет Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

На финале многодневных торжеств королева появилась на балконе Букингемского дворца в ярком наряде и шляпке в тон, а образ дополнила жемчужным ожерельем, жемчужными серьгами и драгоценной бриллиантовой брошью, которую надела в знак уважения к долгому правлению Виктории.

Виктория заказала брошь-бант в 1858 году у компании Garrard. Существуют еще две подобные броши, и все они являются реликвиями Короны. То есть он передаются от монарха к монарху.

[ + – ] Королева Елизавета в наряде с брошью королевы Виктории Фото: Getty Images

Ее Величество всегда дополняет свои образы брошками, и они всегда имеют особое значение, зачастую – сентиментальное.

Виктория, к слову, надевала сразу три брошки-банта, но Елизавета выбирает обычно одну из них.

Наряд королевы, к слову, был безупречным. Она также надела перчатки и взяла с собой трость, с недавних пор свой обязательный аксессуар.

[ + – ] Празднование Платинового юбилея королевы

Эксперт по языку тела, Джуди Джеймс, просмотрев видео с королевой, отметила, что та, обычно хладнокровная и спокойная, с трудом сдерживала эмоции, когда тысячи поклонников исполняли "Боже, храни королеву".

"Она использовала всю свою силу воли, чтобы впервые в жизни не сломаться на публике и сдержать слезы", — сказала Джеймс.

Позже королева призналась в официальном обращении к нации, что была "глубоко тронута".

"Когда дело доходит до того, как отметить семьдесят лет своей королевы, нет никакого руководства, которому можно было бы следовать. Это действительно впервые. Но я была польщена и глубоко тронута тем, что так много людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать мой платиновый юбилей. Хоть я и не присутствовала лично на каждом мероприятии, мое сердце было со всеми вами. Я по-прежнему готова служить вам в меру своих возможностей при поддержке моей семьи", — сказала королева.