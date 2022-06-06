Почему принц Джордж стоял рядом с королевой во время финала Платинового юбилея

Старший сын принца Уильяма — третий в очереди на британский престол.

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Во время финальных торжеств по случаю 70-летия правления Елизаветы II члены королевской семьи вышли на балкон Букингемского дворца, чтобы приветствовать толпу. Центральное место на балконе заняла Елизавета II, справа от нее стоял принц Чарльз — будущий король Великобритании и его супруга, герцогиня Корнуольская, слева — принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи, сзади них принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. Для мероприятия королева выбрала зеленый костюм с чудесной шляпкой в тон. Об этом пишет Hellomagazine.

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Это был исторический момент для Елизаветы II, поскольку она показала основных членов королевской семьи, которые формируют будущее монархии. А также продемонстрировала последовательность наследников британского престола. Следующий в очереди на трон — принц Чарльз, за ним его старший сын, принц Уильям, а за ним его старший сын, принц Джордж. Для грандиозного финала на балкон вышла небольшая группа членов королевской семьи по сравнению с той, которая была на Trooping the Colour в четверг.

Фото: Getty Images

96-летняя королева порадовала поклонников своим прибытием сразу после захватывающего театрализованного представления. Елизавету II встретили восторженными овациями под звуки национального гимна.

Завершая четырехдневные торжества королева поблагодарила всех, кто разделил с ней столь грандиозное событие.

"Когда дело доходит до того, как отметить семьдесят лет в качестве вашей королевы, нет никакого руководства, которому можно было бы следовать. Но я была глубоко тронута тем, что так много людей вышли на улицы, чтобы отпраздновать мой Платиновый юбилей" — обратилась королева к своим подданным.

Ранее Фокус рассказывал, как прошли торжества по случаю Платинового юбилея Елизаветы II. В финале многодневных торжеств королева появилась в драгоценной бриллиантовой броше, которую надела в знак уважения к долгому правлению Виктории.

Также Фокус писал о том, что звездой королевского юбилея правления стал принц Луи. Четырехлетний сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма не мог сдержать эмоций. Наследник британского престола утомился от долгих торжественных мероприятий и постоянно корчил гримасы.