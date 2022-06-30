Близькі друзі принца Вільяма та Кейт Міддлтон розповіли правду про їхні стосунки

Експерти вважають, що подружжя стане великими королем і королевою Великої Британії.

Стали відомі деталі подружнього життя королівського онука принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон. Про це пише Marie Claire.

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Попри те, що останнім часом ширяться чутки про проблеми у стосунках герцогського подружжя, інсайдери розповідають, що принц Вільям і Кетрін Міддлтон дуже щасливі одне з одним.

"Вони, чесно кажучи, не можуть бути щасливішими як пара… Вони такі близькі, просто нерозлучні", — розповідає джерело, близьке до пари.

Інший інсайдер зазначив, що герцоги Кембриджські постійно проводять час разом.

[ + – ] Принц Вільям та Кейт Міддлтон узаконили свої стосунки у 2011 Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

"Вони щодня обідають разом, щовечора сидять і дивляться телевізор. Звісно, вони зустрічаються зі своїми друзями, але проводять непомірно багато часу разом і живуть дуже звичайним подружнім життям", — розповідає джерело.

А вечорами майбутній король Великобританії приносить улюблений коктейль для своєї дружини.

"Вони синхронізовані одне з одним, і тут панує справжня любов", — прокоментував стосунки Кейт Міддлтон і принца Вільяма королівський експерт.

[ + – ] Герцоги Кембриджські виховують трьох дітей Фото: Instagram/Duke and Duchess of Cambridge

Зокрема фахівець вважає, що герцоги Кембриджські є однією командою та одного дня стануть великими королевою та королем монархії.

Нагадаємо, у Букінгемському палаці представили перший спільний офіційний портрет принца Вільяма та Кейт Міддлтон до ювілею спадкоємця престолу.

Також Фокус до 40-річчя герцога Кембриджського пригадав усіх дівчат принца Вільяма до Кетрін Міддлтон.