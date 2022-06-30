Близькі друзі принца Вільяма та Кейт Міддлтон розповіли правду про їхні стосунки
Експерти вважають, що подружжя стане великими королем і королевою Великої Британії.
Стали відомі деталі подружнього життя королівського онука принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон. Про це пише Marie Claire.
Попри те, що останнім часом ширяться чутки про проблеми у стосунках герцогського подружжя, інсайдери розповідають, що принц Вільям і Кетрін Міддлтон дуже щасливі одне з одним.
"Вони, чесно кажучи, не можуть бути щасливішими як пара… Вони такі близькі, просто нерозлучні", — розповідає джерело, близьке до пари.
Інший інсайдер зазначив, що герцоги Кембриджські постійно проводять час разом.
"Вони щодня обідають разом, щовечора сидять і дивляться телевізор. Звісно, вони зустрічаються зі своїми друзями, але проводять непомірно багато часу разом і живуть дуже звичайним подружнім життям", — розповідає джерело.
А вечорами майбутній король Великобританії приносить улюблений коктейль для своєї дружини.
"Вони синхронізовані одне з одним, і тут панує справжня любов", — прокоментував стосунки Кейт Міддлтон і принца Вільяма королівський експерт.
Зокрема фахівець вважає, що герцоги Кембриджські є однією командою та одного дня стануть великими королевою та королем монархії.
Нагадаємо, у Букінгемському палаці представили перший спільний офіційний портрет принца Вільяма та Кейт Міддлтон до ювілею спадкоємця престолу.
Також Фокус до 40-річчя герцога Кембриджського пригадав усіх дівчат принца Вільяма до Кетрін Міддлтон.