У Великобританії представили перший офіційний портрет Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Автор портрета Кембриджських герцогів — знаменитий британський художник Джеймі Корет.

У музеї Фіцвільяма Кембриджського університету в Кембриджширі представили перший офіційний намальований портрет принца Вільяма та Кейт Міддлтон на повен зріст, повідомляє Hello. Його було показано з нагоди візиту пари, присвяченого святкуванню дня народження графства.

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На картині Кейт зображена в блискучій смарагдовій сукні за 1595 фунтів стерлінгів від модної дизайнерки Сьюзі Кейв, дружини музиканта Ніка Кейва та засновниці бренду The Vampire's Wife, яку вона вперше одягла під час історичного триденного візиту до Дубліна в березні. Вона відвідала паб Gravity Bar.

Зазначимо, що весь образ Кейт буквально сповнений цікавими деталями. Сукня від "Дружини вампіра" (а саме так перекладається назва бренду) за $2217 доларів вона доповнила брошкою герцогині Кембриджської. Ця прикраса з перлами та діамантами датується кінцем 1800-х років і належала принцесі Августі Гессен-Кассельській, яка на той час була одружена з герцогом Кембриджським, принцом Адольфом. Також Кетрін одягла сережки з перлами Коллінгвуд, що належали раніше принцесі Діани, та браслет із трьох ниток перлів. Завершили її образ туфлі-човники Manolo Blahnik із кришталевими пряжками за $995.

Принц Вільям позує в елегантному костюмі та світлій сорочці з синьою краваткою. Подружжя дивиться вбік, а Кейт взагалі стоїть у півоберта.

Автор картини — британський художник-портретист Джеймі Корет, відзначений численними нагородами. Цей портрет йому замовив у 2021 році Королівський портретний фонд Кембриджширу, що належить Кембриджському громадському фонду, як подарунок місту.

[ + – ] Кетрін у сукні бренду The Vampire's Wife Фото: Getty Images

"Це був найнезвичайніший привілей у моєму житті — бути обраним для написання цієї картини. Я хотів показати Їхні Королівські Високості так, щоб вони мали одночасно розслаблений і відкритий вигляд, а також елегантний і гідний. Оскільки це перший портрет, на якому вони зображені разом, особливо в той час, коли вони були герцогом і герцогинею Кембриджськими, я хотів, щоб зображення викликало відчуття балансу між їхнім громадським і особистим життям. Цей твір був замовлений як подарунок для мешканців Кембриджширу, і я сподіваюся, що їм він сподобається так само, як мені сподобалося його створювати", — зізнався автор.

Після того, як герцоги подивилися на свій перший спільний портрет, вони зустрілися з усіма, хто займався реалізацією проєкту, у тому числі із Сібіл Маршалл, дружиною покійного Майкла Маршалла, який спочатку запропонував ідею створення цієї роботи.

Нагадаємо, Кейт з'явилася на заході в ніжному літньому ансамблі, доповнивши сукню-міді довгим легким пальтом.