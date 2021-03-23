Королівський колір: 9 найяскравіших образів Кейт Міддлтон у зеленому (фото)

Герцогиня Кембриджська вміє з однаковою гідністю носити як повсякденні вбрання, так і розкішні вечірні. При цьому зелений колір завжди залишається її фаворитом.

Зелений і всі його відтінки — улюблений колір герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон, який прекрасно підходить до її волосся та очей. Ми зібрали найяскравіші образи, у яких дружина принца Вільяма з'являлася на публіці, від суконь до верхнього одягу. І в кожному з них вона виглядає бездоганно.

Зелену сукню з паєтками від Jenny Packham

У довгій темно-зеленій сукні в підлогу герцогиня Кембриджська блищала в Ісламабаді в жовтні 2019 року. Вона викликала фурор на прийомі, влаштованому британським верховним комісаром, оскільки колір її вбрання відповідав кольору пакистанського прапора. Образ вона доповнила сережками з написом від бренду Onitaa, які герцогиня отримала в подарунок з Пакистану.

[ + – ] Плаття герцогині Кембриджської було підібране в тон пакистанського прапора Фото: Getty Images

Сукня від Dolce and Gabbana

У вбранні довжиною трохи нижче коліна смарагдового відтінку від знаменитого італійського бренду Кейт Міддлтон з'явилася на жіночому фіналі Вімблдонського турніру у 2019 році разом з герцогинею Сассекською. Уперше ж цю річ герцогиня "вигуляла" у 2016 році, одягнувши плаття під час королівського візиту в Канаду.

[ + – ] Герцогиня двічі з'являлася в цьому вбранні на публіці: у 2016 і 2019 роках Фото: Getty Images

Сукня від LK Bennett

Темно-зелене плаття-міді в горошок, у якому Кейт приїхала в дитячу лікарню Евеліни, покровителькою якої є, у 2018 році, стало неймовірно популярним, і після появи в ньому герцогині на публіці, його буквально змели з полиць магазинів.

Наряд вона доповнила замшевими човниками кольору хакі і клатчем в тон, а в ролі аксесуару вибрала перлинні сережки.

[ + – ] Кейт доповнила плаття в горошок сережками з перлами Фото: Getty Images

Сукня від Temperley London

Розкішне мереживне смарагдове плаття улюбленого бренду герцогиня Кембриджська одягла на благодійний вечір Portrait Gala 2017 у лондонській Національній портретній галереї. Образ вона доповнила босоніжками від Jimmy Choo золотистого кольору і клатчем Wilbur & Gussie в тон взуття. Особливу увагу привертали сережки з турмаліном і аметистом в обрамленні діамантів від британського ювелірного дому Kiki McDonough.

[ + – ] Сукня від Temperley London Кейт доповнена золотистим клатчем і босоніжками Фото: Getty Images

Сукня від The Vampire's Wife

Під час королівського турне по Ірландії Кейт з'явилася в сукні довжини міді від бренду The Vampire's Wife, створеному з блискучого матеріалу дизайнером Сьюзі Кейв, і експерти Vogue уже назвали його нарядом десятиліття. У ньому герцогиня разом з чоловіком відвідали популярний дублінський паб Gravity Bar.

Образ Кейт доповнила темно-зеленими туфлями-човниками із замші і золотистим клатчем.

Практично точно таку ж сукню раніше одягала кузина принца Вільяма принцеса Беатріс на вечірку Dior у жовтні 2019 року. У ній свого часу можна було побачити Алексу Чанг, актрис Дженніфер Еністон, Елізабет Мосс, Шарлотту Райлі і Кірстен Данст, британську телеведучу Емму Вілліс та інших.

[ + – ] Вартість цієї сукні — близько 1600 фунтів стерлінгів Фото: Getty Images

Сукня від Sandro

Кейт Міддлтон з гідністю носить не тільки вечірнє вбрання, але і в більш повсякденних образах віддає перевагу зеленому кольору. Наприклад, у сукні Sandro за 260 фунтів герцогиня з'явилася в липні 2019 року в палаці Хемптон-Корт на Квітковому шоу. До наряду вона додала пару сережок від Accessorize вартістю 8 фунтів стерлінгів. Завершували образ улюблені еспадрильї Кейт від бренду Castaner на солом'яній танкетці.

[ + – ] Сукню за 260 фунтів герцогиня доповнила сережками за 8 фунтів Фото: Getty Images

Пальто від Alexander McQueen

На параді на честь Дня Святого Патріка в березні 2019 року Кейт Міддлтон блищала в темно-зеленому пальто з легкими нотами мілітарі-стилю від Alexander McQueen, зшитому на замовлення. Воно облягало та ідеально підкреслювало фігуру герцогині, а капелюшок у тон, чорні рукавички і такого ж кольору туфлі-човники доповнювали образ. Пальто прикрашала брошка Cartier у вигляді трилисника.

[ + – ] Кейт у пальті від Alexander McQueen Фото: Getty Images

Сукня від Beulah

Сукня насиченого зеленого кольору від бренду Beulah Кейт продемонструвала під час запуску національної лінії підтримки на заході Family Action, а потім знову — на торжестві в Букінгемському палаці в листопаді 2019 року.

"Людина в зеленому буде справляти враження холоднокровності, раціональності і стабільності. Зокрема, зелень Кейт викликає почуття прагнення, вишуканості і процвітання, а її оливкові відтінки викликають почуття мудрості, любові до себе і жіночих лідерських якостей", — прокоментувала її образ стиліст і фахівець з кольору Габріелла Вінтерс.

[ + – ] Сукню Кейт доповнила туфлями і клатчем в тон наряду Фото: Getty Images

Пальто Sportmax

Під час візиту в Блекпул у рамках туру по Ірландії у 2019 році Кейт Міддлтон вбралася в смарагдове пальто від італійського бренду Sportmax. Під ним була темно-зелена сукня від Michael Kors, а образ вона доповнила сумкою Manu Atelier.

[ + – ] Кейт Міддлтон вбралася в смарагдове пальто від італійського бренду Sportma Фото: Getty Images

Раніше ми писали про те, як Кейт Міддлтон вміє поєднувати теплі речі і при цьому виглядати приголомшливо навіть у найхолоднішу пору року.