Королевская зима: Кейт Миддлтон показала, как выглядеть безупречно в теплых вещах (фото)

В умении сочетать теплые вещи герцогине Кэтрин нет равных.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон всегда отличалась изысканным стилем в одежде и умением сочетать вещи. Зима – то время, когда создание уютного и в то же время модного образа для многих становится проблемой. Однако жена принца Уильяма в очередной раз показала, как можно сочетать теплые многослойные вещи и при этом выглядеть сногсшибательно. HELLO определил самые запоминающиеся образы герцогини.

Кейт давно является большой поклонницей дизайнера Александра МакКуина, появляясь в одежде бренда на многих значительных мероприятиях. Не исключение – и зимний гардероб герцогини. Так, в 2019 году она выбрала сине-зеленое пальто в клетку от Alexander McQueen, чтобы открыть Музей Виктории и Альберта Данди в Шотландии. Образ она дополнила портными черными колготками, черными замшевыми туфлями-лодочками и зеленой микро-сумочкой.

[ + – ] Кейт Миддлтон в пальто от Alexander McQueen Фото: Getty Images

Один из самых запоминающихся образов Кейт Миддлтон продемонстрировала во время старта королевского турне по Ирландии. В международном аэропорту Дублина она появилась в зеленом платье Alessandra Rich с высоким вырезом, талией с баской и нежным черным узором в виде завитков, а дополнило ансамбль изумрудное пальто Catherine Walker, туфли на каблуке и ярко-зеленый замшевый клатч от одного из ее любимых брендов.

[ + – ] Герцогиня Кембриджская в пальто от Catherine Walker Фото: Getty Images

В 2017 году супруга наследника британского престола надела яркое красное полупальто от Philosophy di Lorenzo Serafini в милитари-стиле, чтобы посетить RAF Wittering. Свой образ она дополнила черной водолазкой, такого же цвета джинсы-скинни, черные перчатки и сапоги до колена.

[ + – ] Супруга принца Уильяма появилась на публике в красном полупальто от Philosophy di Lorenzo Serafini Фото: Getty Images

На церемонии ко Дню памяти жертв Холокоста в Лондоне Кейт Миддлтон появилась в серо-черном платье-пальто от Catherine Walker. К нему она подобрала черные колготы, замшевые туфли-лодочки и небольшой клатч черного цвета.

[ + – ] На Кейт – наряд от Catherine Walker Фото: Getty Images

В декабре прошлого года герцог и герцогиня Кембриджские посетили Кардиффский замок в рамках своего рабочего визита по Великобритании. Для визита Кейт выбрала плиссированную клетчатую юбку Emilia Wickstead, которую она впервые надела в 2019 году на рождественскую вечеринку в Кенсингтонском дворце с принцем Уильямом. К образу она добавила черный джемпер с круглым вырезом, ботинки Ralph Lauren на каблуке и яркое красное пальто Alexander McQueen.

[ + – ] И снова любимое пальто от Alexander McQueen Фото: Getty Images

Напомним, герцогиня Кембриджская рассказала, что освоила на карантине новую профессию.